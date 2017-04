Video: Clevelandu sa podaril rekordný obrat, obhajca mašíruje do druhého kola

NEW YORK 21. apríla (WebNoviny.sk) - S basketbalistami Clevelandu to v Indianapolise nevyzeralo ružovo, po polovici tretieho zápasu série úvodného kola play-off NBA zaostávali o 25 bodov a boli na ceste k prvej prehre, ale to by nesmeli mať v tíme LeBrona Jamesa. Líder obhajcu titulu sa celkovo 41 bodmi, 13 doskokmi a 12 asistenciami postaral o obrat, aký si história vyraďovacích bojov nepamätá.Zároveň sa s 5669 bodmi posunul na tretie miesto v tabuľkách strelcov v play-off NBA pred Kobeho Bryanta a dosiahol 20. víťazstvo v zápasoch 1. kola v sérii, čo pred ním dokázali iba traja hráči - Magic Johnson, Michael Cooper a James Worthy. V súbojoch s Indianou vedú Cavaliers už 3:0 a v nedeľu môžu dokonať postup. „Vedeli sme, že schytáme nejaké údery, ale toto bola riadna smršť, horšia, ako sme očakávali. Cez dlhú prestávku som sa pozrel na chlapcov a povedal som im, aby sme sa aspoň pokúsili zastaviť nejaké útoky Pacers,“ povedal James. .





Štvrťfinále play-off NBA - štvrtok

Cavaliers v priebehu úvodných dvoch štvrtín zaostávali aj o 26 bodov, pred treťou bol stav 74:49 pre domácich. Po záverečnom klaksóne svietilo na ukazovateli skóre 116:114 pre hostí. Najväčší „polčasový“ náskok, aký sa doteraz podarilo zmazať v play-off, bolo 21 bodov Philadelphie v zápase s Baltimorom v roku 1948. Cleveland predviedol oficiálne tretí najväčší návrat v dejinách play-off NBA.V ďalších dvoch štvrtkových stretnutiach už bola domáca palubovka výhodou. Milwaukeee sa druhý raz dostalo do vedenia v sérii s Torontom (2:1), keď ho zdolalo jednoznačne 114:77. Katastrofu Toronta predznamenala už prvá štvrtina, v ktorej do koša Bucks prepadli iba 4 lopty z 18 striel. DeMar DeRozan sa v celom stretnutí pokúsil skórovať z hry osemkrát, ale netrafil ani raz. Na konte mal iba 8 bodov z trestných hodov.Prvý raz v tohtoročnom play-off zaváhalo aj San Antonio, na pôde Memphisu podľahlo 94:105 a jeho náskok v sérii sa znížil na 2:1. Grizzlies našli vo vyraďovacích bojoch recept na Spurs po desiatich nezdaroch za sebou, negatívna šnúra sa ťahala od apríla 2011, keď v sérii prekonali súpera v šiestich zápasoch. Pre ich trénera Davida Fizdala je to prvé kariérne víťazstvo v tejto fáze sezóny.VÝCHODNÁ KONFERENCIAIndiana – Cleveland 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35) – stav série 0:3Najviac bodov: Paul George 36 (15 doskokov), Teague 15, Lance Stephenson 13 – L. James 41 (13 doskokov, 12 asistencií), Love, J.R. Smith a Irving po 13Milwaukee – Toronto 114:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31) – stav série 2:1Najviac bodov: Middleton 20, Antetokunmpo 19, Monroe 16 – Lowry a D. Wright po 13, N. Powell 12ZÁPADNÁ KONFERENCIAMemphis – San Antonio 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31) – stav série 1:2Najviac bodov: Conley 24, Randolph a Marc Gasol po 21 – Leonard 18, Aldridge 16 (11 doskokov), Kyle Anderson 15