Video: Clevelandu chýbala najväčšia opora, súperovi podľahol vysoko

NEW YORK 5. marca (WebNoviny.sk) - Len úvodnú štvrtinu (35:35) vzdorovali basketbalisti majstrovského Clevelandu na palubovke Miami v sobotňajšom zápase NBA, napokon podľahli vysoko 92:120. Okrem dlhodobo zranenej dvojice Kevin Love, J.R. Smith nechal tréner Tyronn Lue odpočívať LeBrona Jamesa aj Kyrieho Irvinga a Cavaliers prehrali pod košmi Heat dvanásty zápas za sebou."Nútili sme ich do náročných striel z diaľky a v útoku sme hrali kolektívne," komentoval s 23 bodmi najlepší strelec duelu Goran Dragič. Cleveland bol bez svojho lídra Jamesa piatykrát v sezóne a ani raz sa mužstvu nepodarilo zvíťaziť počas jeho absencie na ihrisku.."V základnej časti to nebolo poslednýkrát. Uvedomuje si, čo sa snažíme docieliť," predznamenal Lue, že opore tímu s priemerom takmer 38 minút na zápas dopraje s blížiacim sa play-off ďalší odpočinok. Veď má 32 rokov a hral v uplynulých šiestich finále NBA.

Sumáre NBA:

Philadelphia - Detroit 106:136 (25:33, 27:34, 30:39, 24:30)

Miami - Cleveland 120:92 (35:35, 32:16, 34:24, 19:17)

Milwaukee - Toronto 101:94 (12:19, 41:23, 27:25, 21:27)

Chicago - Los Angeles Clippers 91:101 (29:23, 32:32, 12:27, 18:19)

Denver - Charlotte 102:112 (23:31, 29:30, 27:29, 23:22)

Houston - Memphis 123:108 (27:24, 28:27, 38:27, 30:30)

San Antonio - Minnesota 97:90 po predĺžení (14:26, 29:29, 19:15, 21:13 - 14:7)

Portland - Brooklyn 130:116 (37:27, 21:30, 32:25, 40:30)

Stauskas 24, Šarič 19, Holmes 13 - Caldwell-Pope 26, Jackson 21, T. Harris 20Dragič 23, Whiteside 20 (13 doskokov), T. Johnson 17 - Frye 21, Korver 15 (5 trojok), R. Jefferson 11Middleton 24, Antetokunmpo 21 (10 doskokov), Brogdon 17 - Ibaka 19, Joseph 14, Valančiunas 13J. Butler 16, R. Lopez 12, Portis 11 - Jamal Crawford 25, Paul 17, Griffin 16Jokič 31 (14 doskokov), Gallinari 22, J. Murray 14 - K. Walker 27 (5 trojok), Batum 21, J. OBryant III 15Harden 33 (6 trojok, 11 asistencií), Capela 24 (11 doskokov), E. Gordon 18 (6 trojok) - Conley 23, JaMychal Green 20 (10 doskokov), M. Gasol 17K. Leonard 34 (10 doskokov), Aldridge 18 (10 doskokov), P. Gasol 17 - Towns 24 (14 doskokov), Wiggins 17, Dieng 13 (11 doskokov)McCollum 31, Aminu 23 (5 trojok), Lillard 19 (11 asistencií) - B. Lopez 26, Kilpatrick 20, Lin 18