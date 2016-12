Video: Cleveland zdolal Milwaukee, Portland je v kríze

V utorok na jeho palubovke 114:108 po predĺžení, v stredu doma 113:102 - basketbalisti Clevelandu si v NBA poradili s Milwaukee aj druhý deň....

NEW YORK 22. decembra (WebNoviny.sk) - V utorok na jeho palubovke 114:108 po predĺžení, v stredu doma 113:102 - basketbalisti Clevelandu si v NBA poradili s Milwaukee aj druhý deň po sebe.



V Quicken Loans Arene dohromady 60 bodmi, 19 asistenciami a 15 doskokmi zažiarila dvojica Kyrie Irving, LeBron James. Cavaliers vyhrali osem z posledných deviatich zápasov, s bilanciou 21-6 sú na čele Východnej konferencie, a to im ešte chýba zranená dvojica Kevin Love, J.R. Smith. "Sú to šampióni a dnes to znova ukázali. Nikdy nepanikária. Azda sa náš mladý tím poučí z chýb," citovala AP trénera Bucks Jasona Kidda. "V najbližších rokoch by mohli byť skutočne dobrí," skonštatoval James.



Pre Trail Blazers išlo o štvrtú prehru v sérii a ôsmu z uplynulých deviatich duelov. Russell Westbrook bol so 42 bodmi najlepším strelcom stredajšieho večera v NBA, pridal k nim aj 10 doskokov a Oklahoma zvíťazila na palubovke New Orleans 121:110. Houstonu v stredu San Antonio pretrhlo desaťzápasovú víťaznú šnúru, Rockets sa však rýchlo otriasli a o deň neskôr pod košmi Phoenixu začali ťahať novú. Zvíťazili tam 125:111 vďaka 27 bodom a 14 asistenciám Jamesa Hardena aj siedmim trojkám striedajúceho Erica Gordona.







Irving 31 (13 asistencií), L. James 29, R. Jefferson, Shumpert a Frye po 10 - Antetokunmpo 28, J. Parker 27, Brogdon 11



Schröder 21, P. Millsap 18 (10 doskokov), Muscala 16 - Wiggins 19, LaVine 18, Towns 17 (18 doskokov)



Leuer a R. Jackson po 18, Drummond 13 (19 doskokov) - M. Gasol 38, JaMychal Green 10



J. Butler 20 (11 doskokov), Wade 19, T. Gibson 17 (11 doskokov) - Wall 23, Beal 21, Gortat 14 (11 doskokov)



A. Davis 34 (15 doskokov), Jrue Holiday 23 (10 asistencií), T. Jones 21 - Westbrook 42 (10 doskokov), Abrines 18 (5 trojok), Kanter 14 (14 doskokov)



D. Booker 28, Warren 19, Knight 17 - Harden 27 (5 trojok, 14 asistencií), E. Gordon 24 (7 trojok), Beverley 18



Hayward 28 (10 doskokov), Gobert 17 (14 doskokov), Mack 13 - Cousins 21, Lawson 19, Temple 11



Lillard 29, Crabbe 14, McCollum 13 - H. Barnes 28, Deron Williams 23, Matthews 16