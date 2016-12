Video: Cleveland zdolal Golden State, viedol iba 42 sekúnd

NEW YORK 26. decembra (WebNoviny.sk) - Ani 14-bodový náskok 94:80, ktorí si basketbalisti Golden State Warriors na palubovke Clevelandu utvorili 9:35 min pred koncom nedeľňajšieho dosiaľ najväčšieho hitu základnej časti NBA 2016/2017, im napokon nestačil na víťazstvo.



Hoci domáci v zápase neustále zaostávali a viedli celkovo iba 42 sekúnd, v poslednej štvrtine predviedli veľký obrat, ktorý 3,4 s pred záverečným klaskónom korunoval rozhodujúcim košom na 109:108 z neľahkej pozície po otočke s odskokom rozohrávač Kyrie Irving. Hosťom nevyšla posledná akcia, keď sa Kevin Durant namiesto zakončenia ocitol na zemi.



"Viedli sme o štrnásť bodov v poslednej štvrtine, potom sme nehrali príliš rozumne. Musíme viac pomáhať Kevinovi Durantovi, priveľa sme mu naložili na plecia," podotkol na webe espn.com rozohrávač Klay Thompson. Durant ako najlepší hráč hostí nastrieľal 36 bodov a doskočil 15 lôpt. Súčasní lídri Východnej, resp. Západnej konferencie sú zároveň najočakávanejší finalisti ročníka 2016/2017. Ak sa tak skutočne stane, dvojica tímov vo vyvrcholení boja o Trofej Larryho OBriena by mala tretí rok po sebe rovnaké obsadenie.



"Je 25. december, takže ešte máme pred sebou kusisko cesty, aby sme vôbec mohli začať uvažovať o tom byť unesení či niečo podobné. Je to vianočný zápas. Ďalšia klasika proti skvelému tímu. Hráči na vysokej úrovni predvádzajú hru na vysokom leveli," skonštatoval hrdina duelu Irving.







Sumáre:



New York - Boston 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)



Najviac bodov: C. Anthony 29, Rose 25, Porziňgis 22 (12 doskokov) - I. Thomas 27, Crowder a Olynyk po 16



Cleveland - Golden State 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)



Najviac bodov: L. James 31 (13 doskokov), Irving 25 (10 asistencií), Love 20 - Durant 36 (15 doskokov), K. Thompson 24 (5 trojok), Draymond Green 16



San Antonio - Chicago 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)



Najviac bodov: Aldridge 33, K. Leonard 25 (10 doskokov), T. Parker 13 - Wade 24, J. Butler 19, T. Gibson 12



Oklahoma City - Minnesota 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)



Najviac bodov: Westbrook 31 (15 asistencií), Adams 22, Kanter 20 - Towns 26, Wiggins 23, LaVine 16



Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)



Najviac bodov: N. Young (5 trojok) a Randle po 19, Russell a L. Williams po 14 - Redick a Jamal Crawford po 22, Speights 15