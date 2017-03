Video: Cleveland schytal výprask, Westbrook dosiahol 37. triple-double a dal rozhodujúci kôš

NEW YORK 28. marca (WebNoviny.sk) - Obhajca titulu Cleveland už nie je na čele Východnej konferencie basketbalovej NBA. Cavaliers schytali v pondelok v San Antoniu výprask 74:103 a klesli na 2. priečku za Boston. Spurs potiahol 25 bodmi Kawhi Leonard, LeBron James ich ako najlepší strelec hostí dal o osem menej."Fičia ako dobre premazaný stroj, v tejto fáze sezóny potrestajú všetky vaše zaváhania. V súčasnosti nehráme dobrý basketbal. Musíme sa vymotať z tejto šlamastiky," tvrdí James. .

Sumáre NBA:

Russell Westbrook ozdobil svoje tridsiate siedme triple-double v sezóne rozhodujúcim košom na 92:91, okrem 37 bodov sa na triumfe Oklahomy v Dallase podieľal aj 13 doskokmi a 10 asistenciami. Postaral sa tiež o to, že odkedy je Mark Cuban majiteľom Mavericks, mužstvo prvý raz za 17 sezón zakončí základnú časť s vyšším počtom prehier než víťazstiev.New York – Detroit 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)Najviac bodov: Rose 27, Porziňgis 25, C. Anthony 21 – Marcus Morris 20, I. Smith 15, Caldwell-Pope a T. Harris po 12Toronto – Orlando 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)Najviac bodov: DeRozan 36, Valančiunas 17, Ibaka a N. Powell po 16 – E. Payton 22, Fournier 20, Ross 17San Antonio – Cleveland 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)Najviac bodov: K. Leonard 25, Aldridge a P. Gasol po 14 – L. James 17, T. Thompson 11, Love 9Dallas – Oklahoma City 91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)Najviac bodov: Noel a Matthews po 15, Ferrell 13 – Westbrook 37 (13 doskokov, 10 asistencií), Oladipo 15, T. Gibson 13Sacramento – Memphis 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)Najviac bodov: D. Collison 23, Hield 14, Cauley-Stein 12 – Conley 22, Z. Randolph 17 (15 doskokov), Wright 11Utah – New Orleans 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)Najviac bodov: Gobert (19 doskokov) a Hood po 20, Ingles 19 (5 trojok) – A. Davis 36 (17 doskokov), Jrue Holidy 19, Jordan Crawford 12