Video: Cleveland prekonal trojkársky rekord v NBA, Westbrookove body Oklahome nestačili

NEW YORK 4. marca (WebNoviny.sk) - Kyrie Irving a LeBron James naakumulovali 81 bodov, ale hrdinom Clevelandu aj piatkového basketbalového večera v Atlante sa napokon stal Kyle Korver.



V čase, keď domáci Hawks znížili na 123:124, skúsený krídelník, ktorý 7. januára vymenil práve dres Hawks za Cavaliers, v známom prostredí dvadsiatou piatou trojkou hostí stanovil rekord NBA v počte premenených pokusov najvyššej hodnoty v podaní jedného tímu v zápase základnej časti..



"Kyle skóroval práve vtedy, keď to bolo potrebné najviac. Preto je jeden z najlepších strelcov," chválil bývalého spoluhráča Tim Hardaway ml. Ináč išlo o vskutku kolektívne dielo Cavs, ktorí premenili 25 trojok zo 46 pokusov - veď až šiesti hráči sa spoza oblúka presadili aspoň trikrát. "Bolo skvelé byť súčasťou rekordného večera a ešte lepšie, že ho zavŕšil práve Kyle v hale, kde absolvoval toľko sezón," komentoval LeBron James. Tridsaťpäťročný Korver si v Atlante odkrútil päť ročníkov, domáci klub si ho v piatok uctil po prvej štvrtine spomienkovým videom, ktorému tlieskali hráči oboch tímov.



Russella Westbrooka delila jediná asistencia od ďalšieho famózneho triple-double, ani jeho 48 bodov a 17 doskokov však Oklahome nestačilo na úspech pod košmi Phoenixu, kde podľahla 111:118. Dvadsaťosemročný rozohrávač je iba deviatym hráčom v dejinách NBA, ktorý nastrieľal v štyroch po sebe idúcich stretnutiach v rámci jednej sezóny minimálne 40 bodov. Naposledy sa to podarilo Kobemu Bryantovi v roku 2012.







Sumáre piatkových zápasov NBA:







T. Hardaway ml. 36 (5 trojok), P. Millsap 27, Schröder 17 - Irving 43 (5 trojok), L. James 38 (6 trojok, 13 doskokov), Frye a R. Jefferson po 11







Vučevič 25, A. Gordon 21 (10 doskokov), E. Payton 12 (10 doskokov)







Šarič 21 (10 doskokov), Justin Anderson 19, Covington 16 - L. Thomas 21, Rose 20, Porziňgis a C. Anthony po 18







Wakk 30, Beal 27, Porter 18 - DeRozan 32 (13 doskokov), N. Powell 21, Joseph 15







Antetokunmpo a Monroe po 24, Middleton 19 - Paul a Griffin po 21, D, Jordan 14 (10 doskokov)







Seth Curry 24, H. Barnes 18, Ferrell 17 - Conley 30, Z. Randolph 24 (10 doskokov), M. Gasol 13







Bledsoe 18, D. Booker 17, Warren 15 - Westbrook 48 (17 doskokov), Abrines 13, Kanter a D. Sabonis po 11







George Hill 34, Favors 19 (12 doskokov) - Acy 18, B. Lopez 17, Kilpatrick 10







A. Davis 29, Jrue Holiday 26, Cousins 19 (23 doskokov) - K. Leonard 31, Aldridge 21 (15 doskokov), Mills 15







Clarkson 20, Russell 17, Randle 13 - I. Thomas 18, Horford 17, J. Brown 16