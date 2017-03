Video: Cleveland prehral, Bogut si pri debute do minúty zlomil nohu

NEW YORK 7. marca (WebNoviny.sk) - Iba päťdesiatosem sekúnd trval pondelňajší debut austrálskeho basketbalistu Andrewa Boguta v drese majstrovského Clevelandu. Skúsený 32-ročný pivot, ktorého kariéra je už beztak popretkávaná mnohými zdravotnými problémami, si necelú minútu od príchodu na palubovku v domácom stretnutí proti Miami zlomil ľavú holennú kosť.LeBron James s ním nemusel hovoriť ani vidieť röngenové snímky, aby vedel, koľká bije. "Počul som, keď sa to zlomilo. Počul som prasknutie," priznal James, ktorého 30 bodov a 17 doskokov neodvrátilo prehru Cavaliers 98:106. "Je to trpká chvíľa, a to, samozrejme, nielen pre neho, ale pre celý náš klub. Všetci sme boli nadšení z novej akvizície," doplnil James. .V Minneapolise museli odložiť pondelňajší duel miestnych Timberwolves proti Portlandu. Môže za to nevšedne teplé počasie v meste v úvode marca, ktoré prispelo k tomu, že palubovka v Target Center bola vlhká a klzká. "Chcel by som sa ospravedlniť našim fanúšikom a, prirodzene, súperovi, ale bezpečnosť hráčov musí byť na prvom mieste. Nie je to šťastné, ale správne riešenie," skonštatoval kouč domácich Tom Thibodeau.

Sumáre:

Cleveland – Miami 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)Najviac bodov: Irving 32, L. James 30 (17 doskokov) – Waiters 29 (5 trojok), Dragič 21, Ellington 18Orlando – New York 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)Najviac bodov: Fournier 25, A. Gordon 17, E. Payton 16 (11 doskokov, 10 asistencií) – C. Lee 20, L. Thomas 17, Porziňgis a Hernangómez po 14Philadelphia – Milwaukee 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)Najviac bodov: Justin Anderson 19, Covington 15, Šarič 14 – Antetokunmpo 24, Snell 21 (5 trojok), Brogdon a Middleton po 13Atlanta – Golden State 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)Najviac bodov: Schröder 23, P. Millsap 20 (10 doskokov), T. Hardaway ml. 19 – Stephen Curry (6 trojok) a Iguodala po 24, K. Thompson 13Detroit – Chicago 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)Najviac bodov: R. Jackson 26, Leuer 16 – J. Butler 27, R. Lopez 18, Payne 14Charlotte – Indiana 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)Najviac bodov: K. Walker 28, Batum 21, Lamb 14 – George 36 (6 trojok, 10 doskokov), CJ Miles 16, Ellis 12Memphis – Brooklyn 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)Najviac bodov: Conley 32, M. Gasol 18, Parsons 12 – Kilpatrick 23, Lin 18, Whitehead 15San Antonio – Houston 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)Najviac bodov: K. Leonard 39, T. Parker 19, Aldridge 15 – Harden 39 (6 trojok, 12 asistencií), Capela a E. Gordon po 12Denver – Sacramento 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)Najviac bodov: W. Chandler 36 (5 trojok, 12 doskokov), Gallinari 18, G. Harris 15 – D. Collison 17, Kufos (10 doskokov) a Hield po 14Utah – New Orleans 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)Najviac bodov: Hayward 23, Gobert 15 (15 doskokov), Ingles 12 – A. Davis 20 (12 doskokov), Jordan Crawford 19, Cousins 15Los Angeles Clippers – Boston 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)Najviac bodov: Griffin 26, Paul 23, Jamal Crawford 19 – I. Thomas 32, Smart 21, Bradley 14Minnesota – Portland – odložené pre problémy s klzkou palubovkou