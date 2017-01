Video: Cleveland padol v Utahu, Harden s triple-double

Deviate víťazstvo v sérii dosiahli vďaka jedenástemu triple-double Jamesa Hardena v ročníku a druhému 40-bodovému za sebou basketbalisti Houstonu....

NEW YORK 11. januára (WebNoviny.sk) - Deviate víťazstvo v sérii dosiahli vďaka jedenástemu triple-double Jamesa Hardena v ročníku a druhému 40-bodovému za sebou basketbalisti Houstonu v NBA. Líder Rockets sa v utorňajšom zápase proti Charlotte (121:114) zaskvel 40 bodmi, 15 doskokmi a 10 asistenciami. V predchádzajúcom víťaznom dueli v nedeľu v Toronte mal v štatistikách 40 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií.



"V anglickom slovníku sa nenachádza dostatok slov, ktoré by vedeli dôverne popísať, čo to stvára. Doslova píše históriu," konštatoval krídelník zdolaného tímu Marvin Williams. "Vie skórovať rozmanitými spôsobmi. Nikto ho nedokáže zastaviť," pridal sa Hardenov spoluhráč Trevor Ariza. Rockets vyrovnali svoj historicky najlepší vstup do sezóny 31 víťazstvami v úvodných 40 stretnutiach, čo sa im v minulosti podarilo v sezónach 1993/1994 a 1996/1997.







Majstrovský Cleveland už aj s novou posilou Kylom Korverom podľahol v Salt Lake City Utahu 92:100, čo bola deviata prehra Cavaliers v 37. dueli ročníka. "Myslím si, že môžeme vyzvať kohokoľvek v lige," smelo vyhlásil domáci Derrick Favors.



Spomenutý Korver ako striedajúci hráč za 18 minút strelil dva body (z hry 1/5) a doskočil tri lopty. "Vždy som cítil, že čím lepších spoluhráčov mám okolo seba, tým lepší môžem byť ja sám. A toto je najtalentovanejší tím, akého som bol kedy súčasťou," tvrdí 35-ročný krídelník, ktorý prišiel z Atlanty a v minulosti pôsobil aj v Utahu, Philadelphii a Chicagu.



Washington - Chicago 101:99 (26:36, 23:25, 32:16, 20:22)



Wall 26 (14 asistencií), Beal a Markieff Morris po 19 - Valentine 19 (5 trojok), R. Lopez a Carter-Williams po 14



Brooklyn - Atlanta 97:117 (29:35, 14:26, 27:25, 27:31)



B. Lopez 20, Bogdanovič 16, Kilpatrick 14 - Schröder 19, D. Howard (16 doskokov) a P. Millsap po 14



Toronto - Boston 114:106 (23:18, 23:37, 34:29, 34:22)



DeRozan 41 (13 doskokov), Lowry 24 (5 trojok), Valančiunas 18 (23 doskokov) - I. Thomas 27, Smart 16



Houston - Charlotte 121:114 (32:26, 35:21, 29:32, 25:35)



Harden 40 (7 trojok, 15 doskokov, 10 asistencií), Ariza 16, C. Brewer 15 - K. Walker 25 (10 asistencií), Kaminsky 22, Marvin Williams a Hawes po 16



San Antonio - Milwaukee 107:109 (23:23, 36:30, 30:30, 18:26)



K. Leonard 30, Danny Green a T. Parker po 14 - Beasley 28, J. Parker 22, Brogdon 17



Utah - Cleveland 100:92 (29:29, 27:12, 19:25, 25:26)



Hayward 28, Hood 18, George Hill 13 - L. James 29, Irving 20, T. Thompson (12 doskokov) a Love po 12



Golden State - Miami 107:95 (27:29, 26:25, 26:14, 28:27)



Durant 28, Stephen Curry 24, Draymond Green 13 - Whiteside 28 (20 doskokov), T. Johnson 18, Dragič 17



Los Angeles Lakers - Portland 87:108 (26:25, 31:30, 12:23, 18:30)



Deng 14, Ingram 11, L. Williams 10 - McCollum 25, Lillard 20, Harkless 14



Sacramento - Detroit 100:94 (21:29, 22:27, 25:21, 32:17)



Cousins 24 (13 doskokov), Tolliver 17, Kufos 12 - Caldwell-Pope 21 (6 trojok), R. Jackson 19, T. Harris 18