Video: Cleveland je prvý finalistom Východnej konferencie, Washington vyrovnal stav série s Bostonom

NEW YORK 8. mája (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu sa stali prvými finalistami play-off Východnej konferencie NBA. Obhajcovia titulu sa do tretieho kola vyraďovacej časti prepracovali najrýchlejšou možnou cestou, keď vo štvrťfinále vyradili Indianu 4:0 na zápasy a rovnako pozametali aj s Torontom, ktoré v nedeľu zdolali vo štvrtom dueli semifinálovej série pod jeho košmi 109:102."Postup je odmena, ktorú však nedostanete len tak. Musíte si ju zaslúžiť na palubovke," uviedol LeBron James, v rozhodujúcom dueli série autor 35 bodov, 9 doskokov a 6 asistencií. "Skutočnosť, že v play-off hráme náš najlepší basketbal, nám ukazuje, že sme pripravení na výzvu," dodal s tvrdením, že je mu jedno, či sa Cleveland stretne v ďalšom kole s Bostonom, alebo bude čeliť Washingtonu. "Nezáleží mi na tom. Som nadšený, že budeme môcť reprezentovať náš klub v konferenčnom finále a hrať o to veľké." .Washington v nedeľu vyrovnal stav série s Bostonom na 2:2, keď v tretej štvrtine štvrtého zápasu potiahol 26-bodovú šnúru a triumfoval 121:102. Piaty súboj je na programe v stredu v Bostone. Rovnako v semifinále Západnej konferencie medzi Houstonom a San Antoniom je stav nerozhodný 2:2, Rockets vyrovnali nedeľňajším víťazstvom 125:104.

Semifinále play-off NBA

VÝCHODNÁ KONFERENCIAToronto – Cleveland 102:109 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24) – konečný výsledok série 0:4Najviac bodov: Ibaka 23, DeRozan 22, Joseph 20 (12 asistencií) – L. James 35 (5 trojok), Irving 27, Korver 18Washington – Boston 121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34) – stav série 2:2Najviac bodov: Beal 29, Wall 27 (12 asistencií), Porter 18 – I. Thomas 19, Rozier 16, Olynyk 14ZÁPADNÁ KONFERENCIAHouston – San Antonio 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28) – stav série 2:2Najviac bodov: Harden 28 (12 asistencií), E. Gordon 22 (6 trojok), Ariza 16 – J. Simmons 17, Aldridge a K. Leonard po 16