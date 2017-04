Video: Cleveland Cavaliers začali cestu za obhajobou titulu NBA tesnou výhrou

NEW YORK 16. apríla (WebNoviny.sk) - Tesným domácim víťazstvom nad Indianou 109:108 odštartoval play-off Východnej konferencie obhajca titulu v basketbalovej NBA Cleveland a ujal sa vedenia v sérii. Všetko však mohlo byť ináč, ak by hosťujúci CJ Miles premenil svoj posledný pokus."On minul a my sme vyhrali," zhrnul to najpodstatnejšie líder Cavaliers LeBron James, ktorý bol s 32 bodmi a 13 asistenciami najlepším hráčom stretnutia. V sobotu to bolo jeho jubilejné dvojsté vystúpenie v play-off v kariére. "Mám radosť z víťazstva, energie a výkonu," doplnil. .Basketbalisti Milwaukee uspeli v prvom zápase pod košmi Toronta 97:83 a v sérii na štyri víťazstvá vedú 1:0. Raptors mali po prvom polčase 5-bodový náskok 51:46, po zmene strán však dominovali Bucks."Náš výkon v druhom polčase bol otrasný. Chýbalo nám akékoľvek tempo, akýkoľvek rytmus, pohyb," zlostil sa tréner zdolaného tímu Dwane Casey. V prvom domácom zápase neuspeli ani hráči Los Angeles Clippers, ktorí podľahli Utahu tesne 95:97.

Play-off NBA

Štvrťfinále – sobota (hrá sa na štyri víťazstvá):VÝCHODNÁ KONFERENCIACleveland – Indiana 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24) – stav série 1:0Najviac bodov: L. James 32 (13 asistencií), Irving 23, Love 17 – George 29 (6 trojok), Stephenson 16, Teague 15Toronto – Milwaukee 83:97 (22:30, 29:16, 19:29, 13:22) – stav série 0:1Najviac bodov: DeRozan 27, Ibaka 19 (14 doskokov) – Antetokunmpo 28, Brogdon 16, Monroe 14 (15 doskokov)ZÁPADNÁ KONFERENCIASan Antonio – Memphis 111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18) – stav série 1:0Najviac bodov: K. Leonard 32, Aldridge 20, T. Parker 18 – M. Gasol 32, Conley 13, Harrison 10Los Angeles Clippers – Utah 95:97 (24:22, 28:30, 18:22, 25:23) – stav série 0:1Najviac bodov: Griffin 26, Paul 25 (11 asistencií), D. Jordan 10 (15 doskokov) – Joe Johnson 21, Hayward 19 (10 doskokov), George Hill 16