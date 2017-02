Video: City vyhralo prestrelku, Atlético zdolalo Leverkusen

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru City si v domácom zápase poradili s AS Monako, Bayer Leverkusen doma nestačil na Atlético Madrid. Futbalisti Manchestru City a Atlética Madrid zvíťazili zhodne o dva góly v utorkových prvých zápasoch osemfinále Ligy majstrov 2016/2017 a pred odvetami sú k postupu do štvrťfinále bližšie než ich súperi.



Manchester City vstúpil do domáceho duelu proti AS Monako lepšie, Raheem Sterling v 26. min otvoril skóre. Hostia do prestávky otočili vývoj zásahmi Falcaa a Kyliana Mbappého. Päť minút po zmene strán mohol Falcao zasadiť Manchestru ďalší úder, nepremenil však pokutový kop. .



Argentínčan Sergio Agüero po hodine hry vyrovnal, Falcao vzápätí odčinil svoje zaváhanie a poslal Monačanov do vedenia 3:2. Záverečných dvadsať minút však patrilo domácim "The Citizens", ktorí gólmi Agüera, Johna Stonesa a Leroya Saného výrazne vylepšili svoju pozíciu pred druhým meraním síl.



Finalista ostatnej edície LM Atlético Madrid viedol v Leverkusene po prvom polčase 2:0 gólmi Saúla Ňígueza a Antoineho Griezmanna. Tesne po zmene strán znížil Karim Bellarabi, hosťujúci Kevin Gameiro však po hodine hry premenil pokutový kop a Atlético viedlo opäť dvojgólovým rozdielom. Nádej pre Bayer znamenal vlastný gól Stefana Saviča v 68. min, jej utlmenie zas zásah Fernanda Torresa v 86. min.



Odvety sú na programe v stredu 15. marca.



48. Bellerabi, 68. Savič (vlastný) - 17. Saúl Ňíguez, 25. Griezmann, 59. Gameiro (z pok. kopu), 86. F. Torres, : 15. Henrichs, 58. Dragovič, 64. Wendell, 74. Aranguíz - 88. F. Torres, 89. Gabi, 90. Filipe Luis, : Collum (Škót.)



Zostavy:



: Leno - Henrichs, Dragovič, Toprak, Wendell - Aranguíz, Kampl - Bellarabi (66. Pohjanpalo), Havertz (56. Volland), J. Brandt (88. Bailey) - J. Hernández



: Moya - Vrsaljko, Savič, J. Gimenéz, Filipe Luis - Koke, Gabi, Saúl Ňíguez, Carrasco (78. F. Torres) - Griezmann (71. Ángel Correa), Gameiro (71. Partey)







58. a 71. S. Agüero, 26. Sterling, 77. J. Stones, 82. L. Sané - 32. a 61. Falcao, 40. Mbappé, : 35. S. Agüero, 35. Sterling, 40. Fernandinho, 49. Otamendi, 73. Zabaleta - 8. Glik, 25. D. Sidibé, 55. T. Bakayoko, 67. Falcao, 76. Bernardo Silva, 82. Fabinho, : Mateu Lahoz (Šp.)



Zostavy:



: Caballero - Sagna, J. Stones, Otamendi, Fernandinho (62. P. Zabaleta) - Y. Touré - Sterling (90. Jesús Navas), David Silva, De Bruyne, L. Sané - S. Agüero (87. Fernando)



: Subašič - D. Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Fabinho, T. Bakayoko (88. Dirar) - Bernardo Silva (85. Joao Moutinho), Lemar, Mbappé (79. Germain) - Falcao