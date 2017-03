Video: Číslom vzdáva hold Lemieuxovi. Ho-Sang si otvoril strelecký účet v NHL

EDMONTON 8. marca (WebNoviny.sk) - Kanadský hokejista Joshua Ho-Sang si vo svojom štvrtom zápase v NHL otvoril strelecký účet, ale viac než utorňajší premiérový gól 21-ročného útočníka New Yorku Islanders do siete Edmontonu je na pretrase číslo jeho dresu.Rodák z Toronta, potomok Jamajčana a Čiľanky, ktorému po predkoch koluje v žilách tiež hongkonská, ruská a švédska krv, totiž hráva so šesťdesiatšestkou, ktorá preslávila pittsburskú legendu Maria Lemieuxa.."Je to čudné, lebo som toto číslo nosil už ako junior a nikto z toho nerobil vedu. A potom prídem do NHL a hneď je okolo toho haló. Vzdávam ním maximálnu úctu Mariovi Lemieuxovi. Bol mojím idolom a neuveriteľným hráčom. Prežil vzostupy aj pády, ale vrátil sa silnejší. Patrí mu uznanie za to, akou je silnou osobnosťou. To ma inšpiruje," objasnil pre Sportsnet Joshua Ho-Sang.







Obranca Calgary T.J. Brodie debutoval v NHL v sezóne 2010/2011 a tiež si zvolil číslo 66, čo sa nestretlo s pochopením a zadák Flames prešiel v ďalšom ročníku na sedmičku. Podľa Pittsburgh Post-Gazette bol prvým hráčom so šesťdesiatšestkou v NHL československý reprezentant Milan Nový.Z úcty k najlepšiemu hokejistovi všetkých čias Waynovi Gretzkému už nikto v lige nenosí ani nebude nosiť číslo 99, Lemieuxovu 66 si nesmie zvoliť nijaký hráč Penguins. "Ak by ma požiadal, aby som si ho zmenil, vzal by som to do úvahy, ale zatiaľ sa neozval," stojí si za svojím Ho-Sang, po ktorom Islanders siahli v drafte 2014 z 28. miesta.