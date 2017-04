Video: Čínska bezpilotná vesmírna loď sa spojila so stanicou na obežnej dráhe Zeme

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Prvá čínska nákladná kozmická loď Tchien-čou 1 (v preklade Nebeský koráb 1, pozn. SITA) sa dnes na obežnej dráhe Zeme spojila s experimentálnou čínskou vesmírnou stanicou Tchien-kung 2 (Nebeský palác 2). Informovali o tom čínske štátne médiá.Bezpilotná loď Tchien-čou 1 odštartovala 20. apríla o 19:41 miestneho času (13:41 SELČ) z novovybudovaného kozmodrómu Wen-čchang v juhočínskej provincii Chaj-nan, ktorá sa nachádza na rovnomennom ostrove. Na obežnú dráhu ju vyniesla najnovšia čínska nosná raketa s označením Čchang-čeng 7 (Dlhý pochod 7). Loď dlhá 10,6 metra bude počas približne trojmesačnej misie vykonávať naprogramované vedeckovýskumné úlohy, spojenie so stanicou okrem iného otestujú ešte dvakrát, uviedla tlačová agentúra Sinchua..Na stanici Tchien-kung 2, ktorá by mala byť plne funkčná až v roku 2022, strávila vlani 30 dní dvojica čínskych kozmonautov. Hlavný modul stanice plánuje Čína vypustiť z Wen-čchangu budúci rok, nasledovať by mali výskumné a obytné moduly.Čína dlhodobo pracuje na rozvoji svojho ambiciózneho vesmírneho programu. Od roku 2003, keď vyslala do kozmu prvú misiu s ľudskou posádkou, sa jej už podarilo uskutočniť výstup do otvoreného vesmíru i vyslať kozmické vozidlo na povrch Mesiaca. Peking má ambíciu vyslať podobné výskumné vozidlo aj na Mars.

