Video: Čína spustila na vodu prvú lietadlovú loď vlastnej výroby

PEKING 26. apríla (WebNoviny.sk) - Čína spustila v stredu na vodu prvú lietadlovú loď vlastnej výroby. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.Plavidlo s výtlakom 50.000 ton, ktoré má zatiaľ pracovné označenie Typ 001A, postavili v lodeniciach v prístavnom meste Ta-lien na severovýchode Číny. V nasledujúcich rokoch absolvuje potrebné plavebné skúšky a do prevádzky by malo byť uvedené do roku 2020. Stavba vlastnej lietadlovej lode podľa agentúry AP poukazuje na rastúcu technologickú vyspelosť čínskeho zbrojného priemyslu. .Námorníctvo Čínskej ľudovej republiky už disponuje jednou lietadlovou loďou Liao-ning, ktorá je upraveným plavidlom sovietskej výroby triedy Admirál Kuznecov. Môže niesť až 24 bojových lietadiel a 17 vrtuľníkov.Z tej istej triedy vychádza aj konštrukcia novej lietadlovej lode, ktorú Čína vyrobila vlastnými silami. Plavidlo je o niečo väčšie než Liao-ning, čo by malo umožniť zvýšenie kapacity o približne osem lietadiel alebo vrtuľníkov.