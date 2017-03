Video: Cibulková prehrala trojsetovú bitku, v Indian Wells si štvrťfinále nezahrá

Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako piata prehrala za 128 minút 4:6, 6:3, 2:6 s ruskou devätnástkou podujatia Anastasiou Pavľučenkovovu....

INDIAN WELLS 15. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako piata prehrala za 128 minút 4:6, 6:3, 2:6 s ruskou devätnástkou podujatia Anastasiou Pavľučenkovovu v stretnutí utorňajšieho osemfinálového 4. kola dvojhry na prestížnom turnaji WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open v kalifornskom Indian Wells. Postupujúca bude vo štvrťfinále hrať s ďalšou členkou "zbornej" Svetlanou Kuznecovovou, ktorá si medzi najlepšími šestnástimi poradila s Francúzkou Caroline Garciovou 6:1, 6:4.





Úvod tretieho setu patril Ruske .



Hrdinka Cibulková hneď v otváracom geme odvrátila dva brejkbaly v rade a od stavu 1:1 odskočila na 3:1. Stredná pasáž úvodného setu jej však vôbec nevyšla. V piatej hre prišla o servis z 30:15, v šiestej nezužitkovala šancu na returne - 3:3 a napokon dokonca 3:5. Pavľučenkovová sa v desiatom geme poľahky dopodávala na 15.





Ruska navyše na začiatku druhého setu pridala brejk. Slovenka však okamžite odpovedala rebrejkom a potom cez manko 15:40 priebežne preklopila na 2:1. V piatom geme sa Cibulková vymanévrovala z nepríjemných 0:30, v ôsmom dosiahla brejk, hoci zaostávala 15:40. V deviatej hre si presvedčivo na 15 vynútila pokračovanie - 4:6, 6:3.



Vstup do tretieho setu však nezachytila. Rýchlo bola dolu 0:3 a 15:30 na podaní. Štvrtý gem síce napokon zachránila, ale čoskoro zaostávala 1:4. Keď v šiestej hre Slovenka ešte raz prišla o podanie, bolo v podstate hotovo. Cibulková síce relatívne nádejne znížila na 2:5 a viedla 30:0 na podaní, ale nedokázala vystupňovať zápletku.







Cibulková svetovou štvorkou v online prepočte



Členka Top 5 Cibulková čelila tretej bývalej juniorskej grandslamovej šampiónke v rade. V 1. kole v areáli Tennis Garden v lokalite Coachella Valley mala voľno, v 2. kole vyradil Lotyšku Jelenu Ostapenkovú (Wimbledon 2014) a v 3. kole utiekla z mečbalu Češke Kristýne Plíškovej (Wimbledon 2010). Pavľučenkovová uspela medzi dievčatami na Australian Open 2006 a 2007 a na US Open 2006. Cibulková v tejto sezóne ešte nedosiahla tri zápasové úspechy za sebou.



Dvadsaťpäťročná Pavľučenkovová, 21. v hierarchii, vyrovnala v bilancii s finalistkou seniorskej súťaže na Australian Open 2014 Cibulkovou na 5:5 vrátane mládežníckeho obdobia oboch. Proti rivalke sa vyhla prípadnému štvrtému nezdaru v rade. Slovenka 15. februára na "harde" v osemfinále v katarskej Dauhe zvíťazila 7:5, 2:6, 6:2. Teraz na to nenadviazala.



Držiteľka ôsmich singlových trofejí z hlavnej profesionálnej úrovne Cibulková hrala na tomto podujatí po deviaty raz v kariére. Stále platné miestne maximum v podobe štvrťfinále dosiahla pred troma rokmi, prehrala vtedy s Číňankou Na Li 3:6, 6:4, 3:6.



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková je v nezáväznom online prepočte štvorkou svetového rebríčka vo dvojhre, takto vysoko oficiálne ešte nebola.



Maximom Cibulkovej je , premiérovo sa na ňom ocitla 31. októbra 2016. S určitosťou zostane minimálne na štvrtej priečke k 20. marcu, ak Garbine Muguruzová-Blancová v utorok prehrá v osemfinále s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Španielka potrebuje prienik do finále, aby Slovenku predstihla.



Cibulkovej piata priečka je rekordom tenistiek zo SR ex aequo s Danielou Hantuchovou, v Indian Wells šampiónkou zo sezón 2002 a 2007. Absolútne národné maximum v podobe štvrtej pozície drží od 22. februára 1988 Miloslav Mečíř. Cibulková tento rok už dvakrát bola jeden zápas od jeho vyrovnania (Petrohrad, Dauha).



Indian Wells - osemfinále:



Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-19) - 6:4, 3:6, 6:2 za 128 minút



, ,