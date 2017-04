Video: Chicago si ani neškrtlo a je von z hry o Stanleyho pohár, obhajca postúpil

Štvrťfinále play-off NHL:

NEW YORK 21. apríla (WebNoviny.sk) - Najúspešnejší tím základnej časti Západnej konferencie NHL 2016/2017 si v tohtoročnom play-off ani raz neškrtol a je prekvapujúco rýchlo von z hry o Stanleyho pohár. Hokejisti Nashville prvý raz v klubovej histórii vyradili súpera 4:0 na zápasy, a to Chicago so slovenskými útočníkmi Mariánom Hossom a Richardom Pánikom (Tomáš Jurčo opäť nenastúpil, pozn.).Predators zdolali Blackhawks vo štvrtkovom štvrtom dueli 4:1 a do konferenčného semifinále postúpili v najkratšom možnom čase. V ňom bude ich súperom pravdepodobne St. Louis, ktoré vedie nad Minnesotou 3:1 na zápasy. Chicago je tretím tímom v dejinách NHL, ktorý ako najlepší klub konferencie v základnej časti následne nevyhral vo vyraďovačke ani duel..Marc-André Fleury predviedol až 49 úspešných zákrokov, Pittsburgh zdolal Columbus 5:2 v štvrtkovom piatom dueli prvého kola Východnej konferencie a sériu ovládol 4:1 na zápasy. "Toto víťazstvo radím medzi najpamätnejšie v kariére vďaka fanúšikom, ktorí ma podporujú počas celej sezóny. Stále mám husiu kožu a v bruchu motýliky, keď počujete skandovať v publiku vaše meno. Som šťastný, že som mohol prispieť k tomuto úspechu," komentoval na webe nhl.com 32-ročný kanadský brankár, ktorý dosiahol 57. víťazstvo v play-off a v klubovom rebríčku Penguins prekonal Toma Barrassa. V ďalšom kole bude súperom obhajcu titulu Washington alebo Toronto.VÝCHODNÁ KONFERENCIA13. Lehkonen (Beaulieu, Galchenyuk), 17. Gallagher (A. Markov, Lehkonen) - 16. Fast (Zibanejad), 39. Skjei (Rick Nash, Vesey), 75. Zibanejad (Kreider)







10. Kessel (J. Schultz, Malkin), 22. Rust (Kessel, Malkin), 24. Rust (Hainsey), 46. Crosby (Malkin, Kessel), 47. S. Wilson (Daley, Sheary) - 30. W. Karlsson (Gagner), 33. Jenner (S. Jones, Catkinson)







ZÁPADNÁ KONFERENCIA10. Josi (Ellis, Johansen), 49. Sissons (Arvidsson, Ellis), 51. Josi (Sissons, Watson), 59. Arvidsson (F. Forsberg, Subban) - 55. Toews (Panarin, P. Kane)Marián Hossa 18:48 min, 2 strely, -2 body, Richard Pánik (obaja Chicago) 15:57 min, 2 strely, 2 tr. min, 2 "hity", -1bod







6. Maroon (Benning), 39. Letestu (Draisaitl, McDavid) - 11. Bödker (Tierney, Sörensen), 16. Marleau (J. Thornton, Dillon), 29. Schlemko (Bödker, J. Ward), ,