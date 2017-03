Video: Chicago pridalo ďalšiu výhru, Pánik pomohol asistenciou

Cehlárik si pripísal plusový bod

Gól bez výstrelu na bránku

Sumáre NHL:

Florida - Dallas 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Winnipeg - Colorado 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

NEW YORK 5. marca (WebNoviny.sk) - Dvomi asistenciami pomohol slovenský hokejista Richard Pánik k víťazstvu Chicaga na ľade Nashvillu 5:3 v sobotňajšom zápase NHL. Traja Slováci v drese Blackhawks spolu 7-krát vystrelili na Juuseho Sarosa, ale tak ako Pánik ani Marián Hossa a Tomáš Jurčo sa do streleckej listiny nezapísali. Hokejisti Chicaga aj vďaka dvom gólom Patricka Kana natiahli sériu víťazstiev na sedem a stali sa novým lídrom Západnej konferencie NHL, zatiaľ o 1 bod pred Minnesotou.Pánik dosiahol osemnástu a devätnástu asistenciu v sezóne, keď sa podieľal na prvom a štvrtom góle "čiernych jastrabov". Oficiálne štatistiky to síce neuvádzajú, ale podiel mal aj na presilovkovom góle kapitána Jonathana Toewsa na 3:1 v závere druhej tretiny. Slovenský krídelník vtedy úspešne clonil pred brankárom Nashvillu a strela Duncana Keitha od modrej čiary sa odrazila práve od jeho nohy tak, že Toews puk šikovne upratal do bránky domácich. .Z víťazstiev svojich tímov sa v sobotu tešili aj ďalší štyria slovenskí hokejisti, ktorí zasiahli do diania na ľade. Štatistiky produktivity si však nevylepšili. Duo bostonských "medveďov" Zdeno Chára a Peter Cehlárik boli aktérmi víťazného súboja s New Jersey (3:2), mladý útočník Cehlárik raz vystrelil a na konci mal na konte plusový bod. Boston v desiatom zápase pod vedením trénera Bruca Cassidyho ôsmykrát zvíťazil a vo Východnej konferencii je siedmy 2 body za Ottawou.Druhý zápas po dvojmesačnej pauze zavinenej zranením odohral útočník Marko Daňo a bol opäť víťazný. Jeho Winnipeg doma poľahky zdolal najslabší tím súťaže Colorado 6:1. Do streleckej listiny sa zapísalo šesť rôznych strelcov vrátane fínskeho nováčika Patricka Laineho, ktorý sa 32. zásahom v sezóne na dva góly priblížil lídrovi tabuľky kanonierov Sidneymu Crosbymu.Napriek hladkému víťazstvu a 29 zásahom mierne rozladený bol po záverečnej siréne brankár Jets Connor Hellebuyck. O druhý shutout v rade prišiel 16 sekúnd pred koncom po zásahu Gabriela Landeskoga. "Je to ten najhorší pocit. Urobil som chybičku, keď som máličko vykorčuľoval z bránky. Na druhej strane, zvíťazili sme, som teda šťastný," povedal Hellebuyck na webe NHL.Domácich fanúšikov potešil Edmonton, ktorý si poradil s Detroitom 4:3. Slováci na oboch stranách Andrej Sekera, resp. Tomáš Tatar nebodovali, Sekera skončil s jednou mínuskou. Zatiaľ čo Edmonton zo štvrtej priečky v Západnej konferencii mieri do play-off, Detroitu na predposlednom mieste na Východe sa vyraďovacia časť čoraz viac vzďaľuje.Hráči Tampy Bay si po nájazdoch 2:1 poradili s Buffalom na jeho ľade. V bránke hostí tentoraz chýbal Peter Budaj. Prednosť dostal Rus Andrej Vasilevskij, ktorý sa s 31 zákrokmi stal prvou hviezdou duelu. Rozhodujúci nájazd premenil Brayden Point, ale v lotérii uspel aj Nikita Kučerov, a to nevídaným spôsobom. Ruský útočník dosiahol gól bez toho, aby vystrelil na bránku.Gólmana Buffala Robina Lehnera oklamal tým, že sa zahnal hokejkou naprázdno a nechal kĺzajúci sa puk prepadnúť popod jeho betóny. "Nemyslím si, že sme niekedy predtým videli v jeho podaní čosi podobné. Faktom je, že čo sa naučil v škole, preniesol na veľké pódium. Výnimoční hráči si môžu dovoliť výnimočné veci. Dôležité z pohľadu nášho tímu je, že puk prešiel bránkovou čiarou," skonštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper na portáli NHL.Pätnásty víťazný zápas na domácom ľade v rade si pripísali hráči Washingtonu, ktorí si poradili so strelecky aktívnejšími súpermi z Philadelphie 2:1 po predĺžení. Rozhodol Švéd Nicklas Bäckström v presilovej hre po prihrávke obrannej akvizície Kevina Shattenkirka. "Spoluhráči mi to výborne pripravili v hre štyroch proti trom. Vo výhodnej pozícii som si vybral kratšiu stranu na strelu," poďakoval sa Bäckström.K víťaznému gólu, ktorý bol jeho dvadsiatym v sezóne, pridal aj 11 víťazných buly a 5 zblokovaných striel. Právom sa stal prvou hviezdou zápasu. Lídrovi súťaže Washingtonu chýba už len 5 bodov na pokorenie 100-bodovej hranice v základnej časti.17. Huberdeau (Marchessault, Barkov) - 12. Jamie Benn (Seguin, Spezza), 59. Klingberg (Seguin, Jamie Benn)5. Laine (Perreault, Byfuglien), 10. Wheeler (Little, Byfuglien), 11. Scheifele (Laine, Ehlers), 28. Chiarot (Ehlers, Wheeler), 30. Ehlers (Wheeler), 54. Trouba - 60. Landeskog (Goloubef, Bourque)Marko Daňo (Winnipeg) odohral 9:49 min, 2 "hity", 1 zblokovaná strela







Boston - New Jersey 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

28. Krug (Pastrňák, Bergeron), 39. Carlo (Bergeron, Backes), 49. Spooner (Stafford, Vatrano) - 32.Smith-Pelly (Santini, Palmieri), 46. Palmieri (Hall)Peter Cehlárik odohral 13:10 min, 1 strela, 1 pluska, Zdeno Chára (obaja Boston) 1 "hit", 1 mínuska







New York Rangers - Montreal 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Ottawa - Columbus 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Washington - Philadelphia 2:1 po predĺž. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Buffalo - Tampa Bay 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Nashville - Chicago 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Edmonton - Detroit 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

Los Angeles - Vancouver 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

42. Kreider (Stepan, Zuccarello) - 13. Sh. Weber (Pacioretty, Ott), 29. Lehkonen (Danault, Pacioretty), 39. A. Shaw (Galchenyuk, Markov), 47. Jordie Benn (Beaulieu, Galchenyuk)14. Stalberg (Kelly, Wingels), 29. E. Karlsson (Mark Stone, Methot), 7. Z. Smith (Pageau) - 3. Saad (Werenski, Jones), 58. Gagner (Werenski, Atkinson)43. Orlov (Niskanen), 64. Nicklas Bäckström (Shattenkirk, Ovečkin) - 42. Couturier (Read, Cousins)20. O´Reilly (Ristolainen, Eichel) - 23. T. Johnson (Hedman, Kučerov), rozhodujúci nájazd Point33. Arvidsson (Johansen, P.K. Subban), 40. Järnkrok, 45. Arvidsson (Johansen, F. Forsberg) - 17. P. Kane (Seabrook, PÁNIK), 32. Tootoo (Seabrook, Keith), 40. Toews, 59. Campbell (Toews, PÁNIK), 60. P. Kane (Panarin)Richard Pánik odohral 17:33 min, 2 asistencie, 3 strely, 4 "hity", 1 zblokovaná strela, Marián Hossa odohral 15:19 min, 3 strely, Tomáš Jurčo (všetci Chicago) odohral 13:37 min, 1 strela, 1 zblokovaná strela, 1 pluska2. McDavid (A. Larsson), Kassian (A. Larsson, Desharnais), 47. Eberle (Lucic), 55. Maroon (Draisaitl, McDavid) - 16. Mantha (Zetterberg), 51. Helm (Larkin), 60. Larkin (Nielsen, Zatterberg)Andrej Sekera (Edmonton) odohral 17:19 min, 1 "hit", 1 zblokovaná strela, 1 mínuska - Tomáš Tatar (Detroit) odohral 16:56 min, 2 "hity"37. Kopitar (Martinez, Doughty), 53. Lewis (Kempe, LaDue), 59. Martinez (Kempe, Forbort) - 12. Bärtschi (L. Eriksson, Horvat), 19. H. Sedin (Horvat, Tanev), 27. Horvat (L. Eriksson, Bärtschi), 33. Goldobin (B. Hutton, Sutter)Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 14:18 min, 3 strely, 1 zblokovaná strela, 2 mínusky