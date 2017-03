Video: Chicago piatimi gólmi otočilo zápas, skóroval aj Pánik. Crosby hetrikom zostrelil panterov

PITTSBURGH 20. marca (WebNoviny.sk) - Chicago piatimi gólmi otočilo zápas, skóroval aj Pánik. Crosby hetrikom zostrelil panterov. Hokejisti Chicaga deviatu sezónu v rade nebudú chýbať v play-off NHL. Päť gólov v tretej tretine, z toho tri v rozpätí 34 sekúnd, nasúkali súperom z Colorada a otočili z priebežných 1:3 na konečných 6:3. Mal na tom podiel aj slovenský útočník Richard Pánik, ktorý v čase 30:34 min vyrovnal na 3:3.

Marián Hossa nehral

Crosbyho hetrik

Pre 26-ročného martinského rodáka to bol 19. gól a 38. bod v jeho najlepšej sezóne v kariére. "V prestávke medzi druhou a treťou tretinou sme si povedali, že musíme viac strieľať, nielen utvárať si šance, ale aj zakončovať," povedal Pánik v rozhovore na webe tímu Chicago Blackhawks.Chicago má istotu vyraďovacej časti s 99 bodmi ako prvý tím v Západnej konferencii NHL, "čierni jastrabi" aktuálne vedú tabuľku s náskokom sedem bodov pred "divochmi" z Minnesoty. Tí prehrali na ľade Winnipegu 4:5. Marko Daňo odohral v drese Jets 6:24 min s jednou strelou a jednou mínuskou na konci."Nikde nie je napísané, že postúpiť každý rok do play-off je vopred daná istota. Pozrite sa na tímy Winnipegu, Dallasu či Colorada, ktoré po jednom roku vo vyraďovacej časti to už v tom ďalšom nedokázali," povedal kapitán Blackhawks Jonathan Toews, cituje ho web denníka Chicago Tribune.Stabilný člen zostavy Chicaga Pánik odohral proti Coloradu 15:34 min, ešte o čosi vyšší "icetime" mal Tomáš Jurčo so 16:14 min, ktorý si pripísal 2 strely a tiež 4 "hity", ale na premiérový zásah v sezóne stále čaká. Tretí zo slovenských útočníkov v drese Chicaga Marián Hossa vynechal druhý duel po sebe pre zranenie v dolnej časti telaPostup do play-off si v nedeľu vybojovali aj hráči Columbusu, ktorí triumfovali na ľade New Jersey 4:1. Preniknúť medzi 16 najlepších tímov dokázali len tretíkrát v 17-ročnej klubovej histórii. Premiérovo však pokorili 100-bodovú hranicu v základnej časti, čím sa aktuálne vyrovnali najlepšiemu tímu na Východe Washingtonu.Iba o bod menej ako vyššie spomenuté duo má na konte Pittsburgh. Obhajca triumfu v Stanley Cupu má Sidneyho Crosbyho a aj v nedeľu to bolo na ľade cítiť. Jeden z najlepších hokejistov súčasnosti hetrikom zariadil hladký triumf Penguins nad Panthers z Floridy 4:0.







Sumáre NHL:

Skóre duelu otvoril v 17. min švédsky útočník Patric Hörnqvist a potom už nasledovala Crosbyho "one man show". Kanadský reprezentant skóroval v 35., 37. a napokon i v 45. min. Napokon bol z toho jeho desiaty hetrik v NHL.Dvadsaťdeväťročný "Sid the Kid" opäť kraľuje tabuľke kanonierov NHL, v doterajšom priebehu sezóny strelil 40 gólov, druhý Brad Marchand z Bostonu má na konte o 3 góly menej. V produktivite celej súťaže sa Crosby s 80 bodmi dotiahol na lídra Connora McDavida z Edmontonu."Niekedy vám to tam padne, inokedy zase nie. Dnes som mal šťastie na dobré prihrávky od spoluhráčov a ja som bol len na správnom mieste," cituje Crosbyho portál nhl.com.17. Hörnqvist (Kessel, Cullen), 35. Crosby (Guentzel, Sheary), 37. Crosby (Guentzel, Sheary), 45. Crosby (Guentzel, Sheary)







11. Henrique (Zacha) - 7. Sedlák (z trest. strieľania), 11. B. Jenner (J. Johnson, D. Savard), 27. Dubinsky (z trest. strieľania), 59. B. Jenner







5. P. Kane (Panarin, Schmaltz), 51. Toews (Hayden, Keith), 51. PÁNIK (Hayden, Seabrook), 51. Panarin (Schmaltz, P. Kane), 54. Toews (Hjalmarsson, T. van Riemsdyk), 60. Krüger (Kero) - 9. Grigorenko, 16. Grigorenko (Barrie, Ťutin), 37. Andrighetto (Barberio, Rantanen)Richard Pánik odohral 15:34 min, 1 gól, 2 strely, 3 plusk, 1 "hit", Tomáš Jurčo (obaja Chicago) odohral 16:14 min, 2 strely, 4 "hity", 1 zblokovaná strela







4. Copp (Lowry, Armia), 6. Lowry (Perreault, Wheeler), 17. Chiarot (Little), 25. Byfuglien (Wheeler, Perreault), 53. Morrissey (Strait, Scheifele) - 30. Coyle (Parise), 36. Mikael Granlund (Koivu, Brodin), 36. Stewart (Spurgeon, Zucker), 40. Stewart (Haula, Graovac)Marko Daňo (Winnipeg) odohral 6:24 min, 1 strela, 2 "hity", 1 mínuska







9. Monahan (J. Gaudreau, Chiasson), 12. Michael Stone (J. Gaudreau, Monahan), 21. Giordano (Hamilton, Backlund), 22. J. Gaudreau (Monahan, Brodie), 60. Versteeg (Lazar) - 19. Kopitar (D. Brown, Iginla), 26. Dowd (LaDue, Muzzin)Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 11:18 min, 2 strely, 1 zblokovaná strela, 2 mínusky







20. Provorov (MacDonald, Couturier), 32. Weise (Filppula), 60. Konecny (Provorov, Couturier), 61. B. Schenn (Couturier, Provorov) - 33. Skinner (Hanifin, Teräväinen), 39. E. Lindholm (Di Giuseppe, V. Rask), 52. J. Staal (E. Lindholm, Aho)







1. Plekanec (Markov, Byron), 18. Jordie Benn (Beaulieu, Radulov), 44. Byron (Gallagher, S. Weber), 56. Beaulieu (A. Shaw, Danault) - 5. Pyatt (Hoffman, Pageau)