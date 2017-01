Video: Chelsea nedobyla Tottenham, skončila sa víťazná séria

LONDÝN 5. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur ukončili úctyhodnú trinásť zápasov trvajúcu víťaznú šnúru mužstva The Blues. Futbalisti Tottenhamu Hotspur zvíťazili v stredajšom súboji londýnskych tímov v 20. kole najvyššej anglickej súťaže nad FC Chelsea 2:0 a ukončili úctyhodnú trinásť zápasov trvajúcu víťaznú šnúru mužstva "The Blues".



Hrdinom stretnutia bol reprezentant Albiónu Bamidele "Dele" Alli, ktorý sa presnými hlavičkami po centroch Christiana Eriksena postaral o oba góly "kohútov". Tí sa po piatom ligovom triumfe za sebou vyšvihli na 3. miesto v tabuľke Premier League (42 bodov) o skóre pred Manchestrom City, FC Chelsea je naďalej lídrom (49).



"Dosiahli sme ohromné víťazstvo a získanými tromi bodmi znížili odstup na horné poschodia tabuľky. Bol to veľmi ťažký zápas, hrali sme proti jednému z najlepších mužstiev v Európe. Víťazstvo si preto mimoriadne cením," skonštatoval podľa BBC Sport tréner "Spurs" Mauricio Pochettino. Odkedy je tento 44-ročný Argentínčan pri kormidle Tottenhamu (od leta 2014, pozn.), mužstvo z White Hart Lane doma neprehralo žiadne londýnske derby. "Napĺňa nás to hrdosťou. Proti Chelsea sme sa prezentovali tým správnym charakterom. Pre naše mužstvo je to ďalší krok vpred. Ukázali sme, že môžeme dosiahnuť veľké veci. Futbal je o viere vo vlastné schopnosti, takto musíme naďalej pokračovať," dodal niekdajší kormidelník FC Southampton a Espanyolu Barcelona.



Chelsea nezvíťazila na domovskom štadióne Tottenhamu od októbra 2012, odvtedy dokázala iba dvakrát remizovať a vo dvoch dueloch sa musela skloniť pred svojím protivníkom. "Boli sme svedkami vyrovnaného merania síl. Nie je ľahké hrať proti Tottenhamu. Hrali sme dobre, vytvorili si aj niekoľko šancí, ktoré zostali nevyužité. Musíme naďalej tvrdo pracovať a tešiť sa z našej pozície v tabuľke, pretože liga bude až do konca veľmi náročná," povedal kouč tímu zo Stamford Bridge Antonio Conte.



Tottenham Hotspur - FC Chelsea 2:0 (1:0)



Góly: 45.+ a 54. Dele Alli







Tabuľka:



1. Chelsea 20 16 1 3 42:15 49



2. Liverpool 20 13 5 2 48:23 44



3. Tottenham 20 12 6 2 39:14 42



4. Manchester City 20 13 3 4 41:22 42



5. Arsenal 20 12 5 3 44:22 41



6. Manchester United 20 11 6 3 31:19 39



7. Everton 20 8 6 6 28:23 30



8. West Bromwich 20 8 5 7 28:24 29



9. Bournemouth 20 7 4 9 29:34 25



10. Southampton 20 6 6 8 19:25 24



11. Stoke 20 6 6 8 24:32 24



12. Burnley 20 7 2 11 22:31 23



13. West Ham 20 6 4 10 23:35 22



14. Watford 20 6 4 10 23:36 22



15. Leicester 20 5 6 9 24:31 21



16. Middlesbrough 20 4 7 9 17:22 19



17. Crystal Palace 20 4 4 12 30:37 16



18. Sunderland 20 4 3 13 19:37 15



19. Swansea 20 4 3 13 23:45 15



20. Hull 20 3 4 13 17:44 13