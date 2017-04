Video: Chelsea je šesť víťazstiev od titulu, povedal tréner Conte po triumfe nad ManCity

Najvyššia anglická futbalová súťaž ponúkla v stredu dôležitý súboj z pohľadu boja o majstrovský titul. A líder tabuľky Chelsea ho zvládla.

V stretnutí....

LONDÝN 6. apríla (WebNoviny.sk) - Najvyššia anglická futbalová súťaž ponúkla v stredu dôležitý súboj z pohľadu boja o majstrovský titul. A líder tabuľky Chelsea ho zvládla.





V stretnutí 31. kola Chelsea zvíťazila nad Manchestrom City 2:1. "The Blues" sú naďalej prví so ziskom 72 bodov a náskokom siedmich bodov pred druhým Tottenhamom Hotspur. Triumf Chelsea zariadil svomi gólmi Belgičan Eden Hazard, na strane "Citizens" sa presadil argentínsky útočník Sergio Agüero. .



Conte nahlas kalkuloval



Mužstvo zo Stamford Bridge odohrá do konca ligovej sezóny ešte osem stretnutí. Taliansky tréner Antonio Conte po stredajšom vystúpení svojich zverencov nahlas kalkuloval, koľko bodov Chelsea ešte potrebuje získať na majstrovskú definitívu."





Tottenham je schopný vyhrať osem zápasov. Z tohto dôvodu potrebujeme na titul získať 18 bodov. Musíme byť sústredení a pokúsiť sa vyhrať šesť stretnutí. Ak sa nám to podarí, titul bude náš. V opačnom prípade to síce bude dobrá sezóna, ale nie skvelá. Tento ročník si zapamätáme iba vtedy, keď skončíme prví," vyhlásil 47-ročný rodák z Lecce pre BBC Sport.







"Kohúti" sa vo Walese zapotili



Tottenham nevyhral ligovú súťaž od roku 1961. "Kohúti" v stredu triumfovali na ihrisku Swansea City 3:1 a zaznamenali piate víťazstvo v Premier League za sebou. Vo Walese sa však poriadne zapotili, keďže prvý gól strelili v 88. min a zvyšné dva až v nadstavenom čase.



"Keď si porovnáte Chelsea a Tottenham v ostatnej dekáde, je pravda, že súper získal podstatne viac trofejí. Som však presvedčený, že môžeme vyhrať všetky zostávajúce zápasy za predpokladu, že budeme hrať ako vo Swansea. Potom sa uvidí, na akú priečku to bude stačiť," skonštatoval argentínsky lodivod Spurs Mauricio Pochettino.







, ,