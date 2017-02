Video: Chárova bomba skončila v sieti, Sekera sa zranil

SUNRISE 23. februára (WebNoviny.sk) - Zdeno Chára strelil svoj šiesty gól v sezóne a 184. v kariére v NHL, ale Boston prehral na ľade Anaheimu. Panteri prišli o sériu piatich víťazstiev, podľahli Edmontonu. Obranca Andrej Sekera sa zranil, keď blokoval strelu Aarona Ekblada. Washington zvíťazil vo Philadelphii aj vďaka dvom gólom Jevgenija Kuznecova. Slovenský hokejista Zdeno Chára skóroval v súboji svojho Bostonu v Anaheime v stredajšom zápase NHL. Skúsený harcovník a kapitán "medveďov" v 27. min príklepom od modrej prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste, a Boston viedol 2:1. Do konca druhej tretine Anaheim otočil na 3:2 a nakoniec zvíťazil 5:3. Čoskoro 40-ročný Chára zaznamenal šiesty presný zásah v tejto sezóne a 184. v kariére v NHL. Osem bodov ho delí od hranice 600 bodov.



Na ľade Floridy v Sunrise trochu nečakane triumfoval Edmonton 4:3. Víťazný gól strelil v 53. min obranca Kris Russell, bol jeho prvým v sezóne a tridsiatym deviatym v kariére v najprestížnejšej zámorskej profilige. Florida prišla o sériu piatich víťazstiev,



Edmonton zasa o slovenského obrancu Andreja Sekeru. Bojnický rodák sa zranil v druhej tretine, keď blokoval strelu Aarona Ekblada. Podľa CBS Sports si to odniesla jeho ruka. "Sekera sa po zranení ešte vrátil na ľad, ale už len na jedno striedanie. Potom už zamieril priamo do šatne," informuje cbssports.com.



Washington zvíťazil vo Philadelphii 4:1 aj vďaka dvom gólom Jevgenija Kuznecova. Capitals prerušili sériu dvoch prehier a s 87 bodmi sú najlepším tímom NHL.



Florida - Edmonton 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)



21. Barkov (Jokinen, Ekblad), 36. Sceviour (Jokinen, Yandle), 40. Marchessault (Yandle) - 6..Klefbom, 31. Kassian (Gryba, Letestu), 39. Nugent-Hopkins (Eberle, Lucic), 53. Russell (Draisaitl, McDavid)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 8:12 min, 1 strela, 1 zblokovaná strela







Philadelphia - Washington 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



27. B. Schenn (Manning) - 7. Nicklas Bäckström (Oshie, Ovečkin), 17. Kuznecov (Carlson, Williams), 38. Kuznecov (Williams, Chorney), 55. Oshie (Ovečkin, Nicklas Bäckström)







Anaheim - Boston 3:2 (0:1, 3:1, 2:1)



23. Kaše (N. Ritchie, Getzlaf), 28. Rakell (Perry), 34. Manson (N. Ritchie, Kaše) - 10. Carlo (Backes), 27. CHÁRA (Backes, Vatrano)