Video: Chára získal šesťstý bod v NHL, Detroit po 25 sezónach bez play-off

Sumáre:

NEW YORK 29. marca (WebNoviny.sk) - Zdeno Chára sa stal v poradí 317. hráčom v histórii NHL a jedenástym slovenským hokejistom so 600 kanadskými bodmi v najprestížnejšej severoamerickej súťaži. Štyridsaťročný obranca Bostonu dosiahol jubileum v utorňajšom zápase proti Nashvillu, v ktorom sa asistenciou podieľal na víťazstve Bruins 4:1. Na šesťsto bodov potreboval trenčiansky rodák 1344 zápasov - strelil 186 gólov a pridal 414 asistencií.Detroitská famózna séria 25 sezón nepretržitej účasti v play-off sa skončí, osud Red Wings je spečatený už šesť zápasov pred koncom základnej časti. Rozhodla o tom prehra tímu na ľade Caroliny (1:4) v kombinácii s utorňajšími víťazstvami Bostonu a Toronta.."Bola to skvelá šnúra. Hráči, ktorí sa o ňu pričinili, môžu na ňu byť patrične hrdí. Nanešťastie, skončila sa. Musíme sa však pohnúť ďalej a hľadieť do budúcnosti," skonštatoval kapitán Henrik Zetterberg na webe nhl.com. "Červené krídla" nebudú bojovať o Stanleyho pohár prvý raz od ročníka 1989/1990.Po desiatich sezónach bez play-off sa doň kvalifikoval Edmonton, ktorý spečatil svoj postup do vyraďovacej časti víťazstvom nad Los Angeles 2:1. Gólom k nemu prispel najproduktívnejší muž celej NHL Connor McDavid. "Je to rozhodne čosi výnimočné. Fanúšikovia sú nadšení, my sme nadšení. Stále však na nás čaká ešte kopec roboty," vyhlásil McDavid, ktorý dosiahol svoj 89. bod v ročníku. Jeho spoluhráč Andrej Sekera nebodoval, Marián Gáborík nenastúpil v drese hostí.3. P. Bergeron (CHÁRA, Marchand), 14. Krejčí (Pastrňák, Stafford), 56. Acciari (Riley Nash), 59. Backes (D. Moore) - 52. C. Smith (Josi, Ellis)Zdeno Chára (Boston) 24:25 min, 0+1, 4 strely, +1 bod, 4 zblokované strely







11. Stempniak (D. Ryan, Faulk), 16. Nordström (Pesce, Teräväinen), 34. J. Staal (Tennyson, Dahlbeck), 58. E. Lindholm (Aho, Faulk) - 54. Nosek (Street, D. Miller)Tomáš Tatar (Detroit) 15:37 min, 3 "hity", -1 bod







15. Quincey, 18. Atkinson (S. Jones, Wennberg), 59. Saad (J. Anderson) - 31. Rodrigues (OReilly, J. McCabe)







9. B. Bennett (Zacha, Prout), 13. Hall (Zajac), 36. Noesen (Pietila) - 1. Ehlers (Wheeler, Trouba), 37. Wheeler (Melchiori, Scheifele), 43. Armia, rozh. sam nájazd Laine







19. B. Schenn (Gostisbehere, C. Giroux), 55. Weal, rozhodujúci sam. nájazd Weal - 17. E. Karlsson (Turris), 53. Turris (Ceci, Claesson)







36. Pacioretty (Danault), 44. Gallagher (Byron), 54. Lehkonen (A. Markov), 58. Radulov (Pacioretty) - 2. McKenzie







12. Matthews (Hyman, W. Nylander), 15. Komarov (C. Brown, Kadri), 44. Hyman (Komarov) - 36. R. Smith (Yandle, Demers), 60. Jágr (Barkov, Yandle)







23. Pominville (Hanzal, Niederreiter), 36. Hanzal (Pominville, Spurgeon), 56. Spurgeon, 60. E. Staal (Spurgeon, M. Koivu) - 12. Oshie (Nicklas Bäckström, Ovečkin), 28. Ovečkin (M. Johansson, Nicklas Bäckström), 33. Ovečkin (Shattenkirk, M. Johansson), 53. Ovečkin (Nicklas Bäckström, M. Johansson), 62. Oshie (M. Johansson, Niskanen)







15. McDavid (Draisaitl), 28. Gryba (Nurse, Nugent-Hopkins) - 18. IginlaAndrej Sekera (Edmonton) 17:18 min, 4 strely, 3 zblokované strely







43. Boeser (Sutter) - 1. Perry (N. Ritchie, Vermette), 2. Eaves (Rakell, Bieksa), 20. Ritchie (H. Lindholm, Manson), 24. Montour (Vermette)







2. Hansen (Hertl, Bödker), 19. M. Karlsson (Vlasic, Braun), 32. Tierney, 58. Tierney (Hansen, Bödker), 64. Burns (Pavelski, Marleau) - 14. J.T. Miller (Puempel), 40. Stepan (Zuccarello, Skjei), 42. Fast (Skjei, Hayes), 45. J.T. Miller (Skjei, Hayes)







