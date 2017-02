Video: Chára sa v 800. zápase za Boston odpútal od Parka

Slovenský hokejista Zdeno Chára sa nedeľňajšou asistenciou pri triumfe Bostonu 6:3 na ľade Dallasu v zámorskej NHL osamostatnil na 3. mieste....

BOSTON 27. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa nedeľňajšou asistenciou pri triumfe Bostonu 6:3 na ľade Dallasu v zámorskej NHL osamostatnil na 3. mieste v klubovej produktivite obrancov. Tridsaťdeväťročný kapitán "medveďov" doteraz nazbieral vo farbách Bostonu v základnej časti 418 bodov za 127 gólov a 291 asistencií. Podarilo sa mu to v jubilejnom osemstom zápase za Bruins.



Pred nedeľňajším duelom bol tretí po boku Brada Parka, ktorý mal v 501 stretnutiach bilanciu 100 gólov a 317 asistencií. Suverénnym lídrom tejto štatistiky je Ray Bourque, ktorý si v 1518 zápasoch základnej časti pripísal 1506 bodov (395+1111). Druhý je Bobby Orr s 888 bodmi. V súbojoch play-off je Chára v produktivite obrancov Bostonu piaty so 44 bodmi, pred ním je okrem Bourqua (161 bodov), Orra (92) a Parka (78) aj Glen Wesley (47). .



Zdeno Chára prišiel do Bostonu v lete 2006, predtým hral v NHL za Ottawu a New York Islanders. Celkovo má na svojom konte 1330 stretnutí základnej časti profiligy so ziskom 593 bodov (184+409). V play-off pridal 141 štartov (15+43) a v sezóne 2010/2011 priviedol Bruins k Stanleyho poháru. Trojnásobný najlepší hráč SR má na svojom konte dve strieborné medaily z MS (2000 a 2012).