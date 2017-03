Video: Chára sa pobil s Kassianom, Boston prehral prestrelku

EDMONTON 18. marca (WebNoviny.sk) - Až jedenásť gólov padlo vo štvrtkovom zápase NHL medzi domácim Edmontonom a "medveďmi" z Bostonu. Z triumfu 7:4 sa tešili "olejári". Na ľade sa predstavili aj dvaja slovenskí hokejisti Andrej Sekera a Zdeno Chára. Obaja dosiahli zhodne po jednej asistencii.Kapitán Bostonu Chára okrem gólovej prihrávky inkasoval aj menší trest a päťminútový za krátku bitku so Zachom Kassianom v závere prvej tretiny. "Chceli sme dobre odštartovať, hovorili sme o tom, aj sa to podarilo. Silná úvodná dvadsaťminútovka," pochvaľoval si útočník Oilers Patrick Maroon, ktorý mal už v šiestej minúte na konte dva góly..Na hetrik však nie a nie dosiahnuť. "Potrebujem, aby ma niekto naučil, ako sa strieľa na prázdnu bránku. Pri súperovej hre bez brankára zväčša nebývam na ľade, takže to pre mňa bolo niečo nové," glosoval Maroon., , ,