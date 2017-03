Video: Chára prihral na gól a nazbieral štyri plusky, najslabší tím NHL zdolal Tatarov Detroit

Sumáre NHL:

NEW YORK 16. marca (WebNoviny.sk) - Desaťzápasová víťazná šnúra hokejistov Calgary v NHL je minulosťou. O zastavenie spanilej jazdy Flames sa postaral Boston so slovenským kapitánom Zdenom Chárom, keď v stredu zvíťazil v Scotiabank Saddledome 5:2.Čochvíľa 40-ročný Trenčan (nar. 18. marca 1977) prispel k štvrtej výhre Bruins v sérii jednou asistenciou, čo bol jeho dvadsiaty druhý bod v ročníku (7+15). Na ľade strávil 23:46 min a dosiahol až štyri plusové body. Brad Marchand už je najproduktívnejším hráčom ligy a vďaka tridsiatemu šiestemu gólu aj jej najlepším strelcom. .Detroit prehral v Denveri na ľade najslabšieho tímu celej NHL 1:3. Víťazný gól Colorada dosiahol americký nováčik J.T. Compher, ktorý si otvoril strelecký účet v najlepšej lige sveta. Hosťujúci útočník Tomáš Tatar vyšiel naprázdno.Po troch prehrách v sérii zabrala naplno Philadelphia, a to víťazstvom na nulu nad obhajcom Stanleyho pohára Pittsburghom (4:0). Brankár Steve Mason pochytal všetkých 23 striel hráčov Penguins a dosiahol tretie čisté konto v ročníku.Flyers majú trinásť zápasov pred záverom základnej časti päťbodové manko na ôsmu priečku vo Východnej konferencii. "Hráme o prežitie, každý duel je dôležitý. Všetko je možné. Nie je koniec, kým nie je koniec," tvrdí kanonier Wayne Simmonds, ktorý prispel k triumfu svojím dvadsiatym deviatym gólom v ročníku.21. Couturier (Weise, B. Schenn), 27. Simmonds (Gostisbehere, Provorov), 56. C. Giroux (Bellemare), 60. Weise (B. Schenn, Couturier)







10. Chiasson (Bouma, Stajan), 28. Hamilton - 12. Pastrňák (CHÁRA), 27. Marchand, 32. Backes (Krejčí), 44. Beleskey (Spooner, Stafford), 60. Pastrňák (Marchand, Bergeron)Zdeno Chára (Boston) 23:46 min, 0+1, +4 body, 1 strela







33. Duchene (Landeskog, Ťutin), 44. Compher (Beauchemin), 46. Söderberg (Comeau, J. Mitchell) - 6. Athanasiou (Abdelkader, Larkin)Tomáš Tatar (Detroit) 16:58 min, 3 strely, 2 tr. min, -1 bod







6. Rakell (Getzlaf), 27. Getzlaf (Cogliano) - 51. Barbašev (Pääjärvi)