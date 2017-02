Video: Chára dal gól v oslabení, Cehlárikove prvé body v NHL

NEW YORK 13. februára (WebNoviny.sk) - Detroit podľahol Minnesote a natiahol šnúru bez víťazstva na štyri stretnutia, Tomáš Tatar s mínusovým bodom. Skvelý obrat z 0:3 na 5:3 v záverečných dvadsiatich piatich minútach predviedli predátori. Boston zvíťazil nad Montrealom, Tuukka Rask vychytal šiesty shutout v sezóne. Zdeno Chára rutinérsky obišiel brániaceho Alexandra Radulova a v oslabení skóroval. Peter Cehlárik si na svoje konto pripísal prvé dve asistencie v NHL. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik pri svojom druhom štarte v severoamerickej NHL po prvý raz bodoval, keď sa hneď dvoma asistenciami podieľal na nedeľňajšom víťazstve Bostonu nad Montrealom 4:0. Jeho krajan a spoluhráč Zdeno Chára v 26. min v oslabení zvýšil na priebežných 2:0: dostal puk na hokejku medzi kruhmi v útočnej tretine, rutinérsky obišiel brániaceho ruského útočníka Alexandra Radulova a prekonal Careyho Pricea.



Predtým Cehlárik v 9. min peknou prihrávkou vyzval na skórovanie Adama McQuaida, ktorý z prvej neváhal. Druhú asistenciu dosiahol 21-ročný krídelník pri treťom zásahu Bruins z hokejky Davida Krejčího. Všetko vzadu istil spoľahlivý brankár Tuukka Rask 25 zákrokmi, ktoré mu priniesli šieste čisté konto v sezóne. Tréner Bruce Cassidy prebral Boston v utorok od Claudea Juliena a Bruins odvtedy trikrát zvíťazili.



Posledný tím Východnej konferencie prehral v nedeľu na ľade vedúceho mužstva Západnej 3:6 - Detroit podľahol Minnesote a natiahol šnúru bez víťazstva na štyri stretnutia. "Nie je to sranda. Musíme ďalej bojovať a zlepšovať sa každým dňom, ináč to nepôjde," komentoval kapitán Detroitu Henrik Zetterberg. Wild využili tri presilovky, dve hneď v úvodnej tretine a brankár Devan Dubnyk ich podržal 31 úspešnými zákrokmi. Tomáš Tatar v drese Red Wings nebodoval.



Skvelý obrat z 0:3 na 5:3 v záverečných dvadsiatich piatich minútach predviedli hokejisti Nashville proti Dallasu. Hostí"načal" dvoma gólmi švajčiarsky obranca Roman Josi. "Tvrdo sme bojovali. Prvá tretina priniesla mnoho vylúčených, možno sme si mali počínať rozumnejšie, ale piati proti piatim sme hrali výborne," skonštatoval hrdina obratu.



New Jersey - San Jose 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



12. Parenteau (Hall, Josefson) - 23. Burns (J. Thornton, P. Martin), 28. Burns (Labanc, Pavelski), 32. J. Thornton (Vlasic, Labanc), 59. Hertl (Braun, J. Ward)







Minnesota - Detroit 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)



14. Mikael Granlund (M. Koivu, Olofsson), 16. Niederreiter (M. Koivu, Prosser), 35. Coyle (Pominville, Olofsson), 44. Parise (Pominville), 48. Folin (Coyle), 51. Parise (E. Staal, Spurgeon) - 27. Mantha (Ouellet, Nyquist), 35. Zetterberg (Ouellet, Mantha), 45. Athanasiou (Jensen, N. Kronwall)



Tomáš Tatar (Detroit) 14:40 min, 2 strely, -1 bod







Nashville - Dallas 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)



36. Josi (Arvidsson), 41. Josi (Neal, Subban), 45. Järnkrok (Neal, Subban), 47. F. Forsberg, 59. Fisher - 13. Jamie Benn (Faksa, Seguin), 16. Sharp (Seguin, Jamie Benn), 33. Shore (Ritchie, Seguin)







New York Islanders - Colorado 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)



13. Leddy (S. Gionta, Cizikas), 35. Strome (Tavares, Leddy), 42. Lee (Tavares, J. Boychuk), 52. Lee (J. Boychuk, Leddy), 54. Chimera (Nelson) - 9. Colborne (Martinsen, Ťutin)







Boston - Montreal 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



9. McQuaid (CEHLÁRIK, Krug), 26. CHÁRA (Spooner, Marchand), 36. Krejčí (Backes, CEHLÁRIK), 45. Vatrano (Krejčí, Pastrňák)



Zdeno Chára 26:36 min, 1+0, 2 strely, +2 body, 3 "hity", Peter Cehlárik (obaja Boston) 15:43 min, 0+2, +1 bod







Buffalo - Vancouver 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)



5. Ennis (Rodrigues), 20. Okposo (Ristolainen, OReilly) - 10. Horvat (Hutton, Markus Granlund), 17. Chaput (D. Sedin), 25. Burrows (Stecher, Horvat), 36. Chaput (Edler, Burrows)