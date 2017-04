Video: Chára asistoval pri prehre Bostonu, Chicago stále nedalo v play-off gól

Play-off NHL

NEW YORK 15. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga neskórovali ani v druhom domácom vystúpení proti Nashvillu a vo štvrťfinále play-off NHL ako víťazi Západnej konferencie zo základnej časti prehrávajú 0:2 na zápasy.V sobotu podľahli Predators vysoko 0:5, na čom má leví podiel fínsky brankár Pekka Rinne: okrem 30 zákrokov a druhého čistého konta po sebe prispel k triumfu aj dvoma asistenciami. "Vedeli sme, že budeme hrať ešte lepšie než v prvom zápase. Chlapci predo mnou odviedli skvelú prácu, v obrane sme sa opäť vyznamenali. V tomto zápase zrejme nebola jediná strela, ktorú by som nevidel," pochvaľoval si Rinne podľa webu nhl.com. Jeho spoluhráči Ryan Ellis, Harry Zolnierczyk, Colton Sissons a Kevin Fiala skórovali v sobotu zhodne prvý raz v kariére v zápase play-off o Stanleyho pohár..Hrdinom Toronta v druhom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie vo Washingtone bol 20-ročný fínsky útočník Kasperi Kapanen, ktorý dal dva góly vrátane víťazného v druhom predĺžení na 4:3. Maple Leafs vyrovnali stav série proti najlepšiemu tímu základnej časti na 1:1. Slovenský obranca Martin Marinčin odohral v ich drese až 30:38 min, dvakrát ohrozil brankára domácich a dosiahol dva plusové body.Zdeno Chára asistoval pri prvom góle Bostonu na ľade Ottawy, ale Bruins tam napokon podľahli 3:4 po predĺžení a teraz dvakrát nastúpia doma za stavu 1:1 na zápasy. Mužom stretnutia bol obranca Dion Phaneuf, ktorý po dvoch asistenciách v základnom hracom čase rozhodol o triumfe svojho tímu víťazným gólom v druhej minúte predĺženia."Najdôležitejší v kariére. Skvelý pocit, že sa mi to podarilo práve tu, pred našimi fanúšikmi. Neuveriteľné. Hrám v NHL už veľmi dlho, dvanásť sezón, ale toto je môj prvý víťazný zásah v predĺžení v zápase play-off," nadchýnal sa 32-ročný kanadský zadák.VÝCHODNÁ KONFERENCIA11. MacArthur (B. Ryan, Brassard), 46. Ch. Wideman (Phaneuf), 48. Brassard (E. Karlsson, Phaneuf), 62. Phaneuf (Mark Stone) - 30. Stafford (Backes, CHÁRA), 33. Schaller (D. Moore), 37. P. Bergeron (Pastrňák, Spooner)Zdeno Chára (Boston) 30:09 min, 0+1, 1 strela, 4 "hity", 2 tr. min, 3 zblokované strely







24. Ovečkin (Oshie, M. Johansson), 32. Carlson (J. Williams, Burakovsky), 53. Nicklas Bäckström (Orlov) - 18. J. van Riemsdyk (Gardiner, Bozak), 35. Kasperi Kapanen (M. Martin, B. Boyle), 40. Rielly (Marner), 92. Kasperi Kapanen (B. Boyle, M. Martin)Martin Marinčin (Toronto) 30:38 min, 2 strely, 2 "hity", 2 tr. min, 2 zblokované strely +2 body







ZÁPADNÁ KONFERENCIA4. Ellis (Johansen, Josi), 23. Zolnierczyk (Ekholm, Rinne), 33. Sissons (Aaberg, Cr. Smith), 54. Johansen (F. Forsberg, Rinne), 59. Fiala (Johansen, Subban)Marián Hossa 17:19 min, 4 strely, 1 "hit", -1 bod, Richard Pánik (obaja Chicago) 15:06 min, 5 "hitov", -1 bod







4. Silfverberg (Montour, Sh. Theodore), 7. Rakell (Fetzlaf, Bieksa), 56. Getzlaf (Kesler, Eaves) - 19. M. Backlund (Frolík), 28. Monahan (J. Gaudreau, Brodie)