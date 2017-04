Video: Chára asistoval, Neuvirth skolaboval, McDavid sa blíži k stovke

Red Wings ešte neskončili

Český brankár potreboval pomoc

Sumáre NHL

BOSTON 1. apríla (WebNoviny.sk) - Zdeno Chára si pripísal osemnástu gólovú prihrávku v sezóne, a to pri triumfe jeho Bostonu nad Floridou 5:2 v sobotňajšom stretnutí zámorskej hokejovej NHL.Kapitán "medveďov" Chára sa do štatistík zapísal v 28. min, keď brankár Floridy Reto Berra jeho strelu iba vyrazil a puk sa dostal ku Patricovi Bergeronovi, ktorý skóroval. Štyridsaťročný Slovák bol s časom 22:57 najvyťaženejším hráčom Bruins. Chára bol jediným produktívnym Slovákom v sobotňajšom programe NHL..Hokejisti Bostonu natiahli sériu víťazstiev už na štyri duely a opäť sa priblížili k play-off. Na druhej pozícii s voľnou kartou na Východe majú náskok 4 bodov pred Tampou Bay. Hráči Floridy prehrali už štvrtý zápas po sebe a s určitosťou si nezahrajú vo vyraďovacej časti. "Udržal som sa v rytme aj správnej koncentrácii počas tretej tretiny a to bolo dôležité," povedal fínsky brankár Bostonu Tuukka Rask, ktorý v záverečnej časti hry predviedol 13 zo svojich 24 zákrokov.O jeden bod viac ako Boston, ale o zápas menej má Toronto, ktoré si pripísalo dôležité víťazstvo 5:4 na ľade Detroitu. Prvou hviezdou zápasu bol dvojgólový a trojbodový Auston Matthews, ktorému s 38 zásahmi patrí tretia priečka v tabuľke kanonierov za Sidneym Crosbym (43) a Bradom Marchandom (39). V zostave víťazného tímu chýbal slovenský obranca Martin Marinčin, v drese Detroitu odohral Tomáš Tatar 21:03 min, ale žiadna z jeho troch striel sa neujala.Red Wings už dávnejšie evidujú pretrhnutie skvelej série 25 nepretržitých účastí v play-off. "Všetci sa, samozrejme, dívame na tabuľku, ale nebudeme zatiaľ o ničom hovoriť, pokiaľ nemáme istotu. Ešte sme neskončili svoju prácu," vravel tréner Toronta Mike Babcock.Kapitánovi Edmontonu Connorovi McDavidovi už len 6 bodov chýba k dosiahnutiu 100-bodovej hranice. Líder produktivity NHL sa zaskvel v súboji Edmontonu s Anaheimom, v ktorom gólom a dvomi asistenciami prispel k triumfu domácich 3:2 po predĺžení. V 62. min práve McDavid v úniku dvoch na jedného naservíroval puk Leonovi Draisaitlovi, ktorý rozhodol o tom, že v tabuľke Pacifickej divízie sa Oliers bodovo vyrovnali práve Ducks a s 97 bodmi sú na čele. Istotu postupu do vyraďovacej časti majú už dávnejšie oba tímy.Fanúšikovia Philadelphie sa potešili z triumfu svojho tímu nad New Jersey 3:0, ale zároveň zažili aj ťažké chvíle. To vtedy, keď český brankár Flyers Michal Neuvirth skolaboval v bránkovisku a museli mu poskytnúť prvú pomoc. Moment hrôzy nastal po 7:37 min zápasu, Neuvirth sa však prebral z bezvedomia a sediac na nosidlách po 10 minútach zažil nútený transport z ľadu.Generálny manažér Philadelphie Ron Hextall informoval, že 29-ročný rodák z Ústí nad Labeom bol počas vyšetrení v nemocnici pri plnom vedomí. Až do svojho predčasného odchodu mal Neuvirth 6 zásahov. Jeho náhradník Anthony Stolarz pridal ďalších 26 a pripísal si shutout. Víťazstvo Flyers znamená priblíženie sa na 6 bodov pozícii s voľnou kartou do play-off.Hokejisti Nashvillu zvíťazili nad Minnesotou Wild 3:0. "Predátori" o triumfe rozhodli v 38. min, keď skórovali Filip Forsberg i Kevin Fiala. Úspech Nashvillu spečatil v závere gólom do prázdnej bránky P.K. Subban.18. Acciari, 28. P. Bergeron (CHÁRA, Pastrňák), 35. D. Krejčí, 59. Marchand (Spooner, Pastrňák), 60. P. Bergeron - 22. Vanek (Sceviour, Bjugstad), 30. Jágr (Yandle, Marchessault)Zdeno Chára (Boston) 22:57 min, 0+1, +2 body, 3 strely, 3 "hity" a 4 bloky







