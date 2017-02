Video: Chára a Tatar skórovali, Sekera a Gáborík asistovali

DALLAS 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára gólom prispel k víťazstvu Bostonu na ľade Tampy Bay v utorkovom zápase NHL 4:3. Kapitán hostí Chára v 48. min strelou bez prípravy z konca pravého kruhu prekonal Bena Bishopa a poslal Bruins do priebežného vedenia 3:2.



Bol to štvrtý gól a dvanásty bod v tejto sezóne v podaní čoskoro 40-ročného skúseného zadáka. O treťom triumfe hostí v sérii napokon rozhodol v 53. min Frank Vatrano. Chára odohral 22:17 min a okrem gólu ukončil zápas aj s plusovým bodom. .



Do streleckej listiny sa zapísal aj Tatar



Do streleckej listiny sa v utorok zapísal aj Tomáš Tatar. Jeho dvanásty zásah sezóny sa zrodil v 52. min súboja Detroit - New Jersey (3:4) v presilovej hre, slovenský útočník od pravého kruhu "prepálil" rukavicu brankára hostí Coreyho Schneidera. Domáci vtedy znížili na 2:4, ale body napokon brali iba hostia. Red Wings doplatili na obranné chyby v početnej výhode, až dvakrát dovolili Devils skórovať v oslabení. Ďalší slovenský útočník v drese Detroitu Tomáš Jurčo bol iba medzi náhradníkmi.



Z víťazstva 3:2 na ľade Arizony v Glendale sa tešili hráči Los Angeles a s nimi aj slovenské duo Marián Gáborík - Peter Budaj. Gáborík asistoval pri góle kapitána Anžeho Kopitara, ktorý v 11. min vyrovnal na 1:1. Budaj kryl 30 z 32 striel, ktoré na neho smerovali a zápas ukončil so solídnou úspešnosťou 93,8%. Pripísal si 23. víťazstvo v sezóne. Definitívne o ňom rozhodol obranca Jake Muzzin, ktorý skóroval v presilovke 1:49 min pred naplnením 60. minúty. Gáborík vylepšil svoje bodové konto v tomto súťažnom ročníku na 5 gólov a 7 asistencií.



Asistencia Sekeru Edmontonu nestačila



V 14-zápasovej bohatej ponuke NHL sa v utorok predstavilo dovedna 8 slovenských hokejistov. Asistencia Andreja Sekeru nestačila Edmontonu, ktorý doma prehral s Minnesotou 2:5. Hosťujúci gólman Darcy Kuemper kryl 41 striel, netradičný strelec Tyler Graovac dvakrát skóroval.



Sekera sa prezentoval 18. asistenciou v sezóne, ale aj 3 mínusovými bodmi. So svojím tímom neuspel ani ďalší slovenský obranca Martin Marinčin. Jeho Toronto podľahlo v Dallase 3:6 a Marinčin sa do tabuľky produktivity nezapísal. Hostia vonkoncom nezvládli prvú tretinu, v ktorej päťkrát inkasovali.



Zápas San Jose - Chicago sa ešte hrá, po druhej tretine bolo nerozhodne 1:1 aj vďaka asistencii Richarda Pánika pri góle Dennisa Rasmussena.



Florida - Ottawa 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)



3. Matheson (Petrovic, Bjugstad), 6. Pysyk (MacKenzie, Sgarbossa), 23. Sceviour (Demers, McKegg), 30. Matheson (Sgarbossa), 54. Marchessault, 60. Demers - 5. Dzingel (Turris), 9. Dzingel (Methot, Ryan), 20. Wideman (E. Karlsson, Mark Stone), 23. E. Karlsson (Z. Smith, Pyatt), 60. Brassard (Ryan, Claesson)







Dallas - Toronto 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)



3. Shore (Hamhuis), 5. Faksa (Shore, Sharp), 12. Korpikoski (B. Ritchie, Hamhuis), 17. B. Ritchie (Honka, Cracknell) 19. Jamie Benn (Klingberg, Seguin), 28. Spezza (Seguin) - 14. Bozak (J. van Riemsdyk, Marner), 25. Sošnikov (M. Martin), 31. Marner (Kadri, Zajcev)



Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:03 min, 1 mínuska







Edmonton - Minnesota 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)



32. Slepyšev (A. Larsson, Klefbom), 37. Draisaitl (Lucic, SEKERA) - 14. Graovac, 20. Zucker (M. Koivu), 25. Parise (Pominville, Prosser), 33. Graovac (Mikael Granlund), 45. Stewart (Zucker, Kuemper)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 19:49 min, 3 strely, 1 asistencia, 3 mínusky, 2 bloky







Carolina - Philadelphia 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



8. Aho (J. Staal), 17. Aho (E. Lindholm), 37. Skinner (Stempniak, Hainsey), 39. Aho (E. Lindholm, Teräväinen), 46. Faulk (Aho, Teräväinen) - 51. B. Schenn (Gostisbehere, Voráček)







St. Louis - Winnipeg 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)



4. Steen (Pietrangelo, Stastny), 40. Tarasenko (Schwartz, Pietrangelo), 60. Pietrangelo (Shattenkirk, Tarasenko) - 20. Scheifele (Wheeler, Enström), 21. Laine (Scheifele, Morrissey), 26. Ehlers (Little), 44. Trouba (Wheeler, Copp), 60. Wheeler (Scheifele)







New York Islanders - Washington 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



23. Quine (Ladd, de Haan), 47. Strome (Nelson, Beauvillier), 59. Boychuk (Cizikas, Tavares) - 5. Kuznecov (Williams, Orpik), 60. Ovečkin (Nicklas Bäckström, Kuznecov)







Pittsburgh - Nashville 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)



17. Kunitz (S. Wilson, Cole), 24. Daley (Hagelin, S. Wilson), 32. Hörnqvist (Crosby, Sheary), 37. Hörnqvist (Bonino, Kessel) - 15. Järnkrok (C. Wilson, Irwin), 44. C. Wilson (Fisher, Järnkrok)







Tampa Bay - Boston 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)



29. Killorn (Hedman, T. Johnson), 45. Killorn (Hedman, T. Johnson), 58. Point (Hedman, Dotchin) - 39. P. Bergeron (McQuaid, Marchand), 40. Krejči (Marchand, K. Miller), 48. CHÁRA (K. Miller, Beleskey), 53. Vatrano (Krejčí, K. Miller)



Zdeno Chára (Boston) odohral 22:17 min, 1 gól, 3 strely, 1 pluska, 1 zblokovaná strela







Phoenix - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



9. Martinook (Murphy, Crouse), 39. White (Crouse) - 11. Kopitar (GÁBORÍK, Doughty), 39. Nolan (Kopitar, Forbort), 59. Muzzin (Carter, Kopitar)



Peter Budaj odchytal 59:47 min, kryl 30 z 32 striel, úspešnosť 93,8% a Marián Gáborík (obaja Los Angeles) odohral 15:53 min, 1 asistencia, 2 strely, 1 plusový bod



Detroit - New Jersey 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)



39. Zetterberg (Nyquist, Mantha), 52. TATAR (N. Kronwall, Helm), 56. Jensen (Zetterberg, Ouellet) - 2. Noesen (Zacha, Josefson), 7. Palmieri, 40. Palmieri (Hall, Lovejoy), 51. Henrique



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:39 min, 1 gól, 1 strela, 1 "hit", 1 mínuska







Montreal - Buffalo 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)



18. Pacioretty (A. Radulov, Danault), 48. Pacioretty (A. Radulov, Danault), 32. Desharnais (Andrighetto), 39. Byron (Markov, Plekanec), 44. Pacioretty - 57. Kulikov (R. O´Reilly), 58. B.Gionta (Franson, E. Kane)







New York Rangers - Columbus 4:6 (0:1, 0:4, 4:1)



43. Vesey (Rick Nash), 46. Grabner (Skjei, J. T. Miller), 47. Kreider (Zibanejad), 59. Klein (Holden, Stepan) - 4. S. Jones (W. Karlsson), 22. Saad (Wennberg, J. Johnson), 24. Wennberg (R. Murray, Werenski), 33. S. Jones (Hartnell, Gagner), 37. N. Foligno (Wennberg, Saad), 42. Calvert (Werenski, Anderson)







Anaheim - Colorado 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)



11. Silfverberg (N. Ritchie, Vermette), 23. Rakell (Perry, Getzlaf), 43. Silfverberg (Cogliano), 53. Holzer (Silfverberg, Cramarossa), 58. Fowler (N. Ritchie, Kesler) - 46. Rantanen (Grigorenko)



San Jose - Chicago 1:1 (0:0, 1:1) po II. tretine



35. Marleau (Pavelski, Burns) - 37. Rasmussen (PÁNIK, Seabrook)