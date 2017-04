Video: Chára a Marinčin v play-off NHL skončili, Washington a Ottawa do konferenčného semifinále

Chára rozdal sedem hitov

Washington vyzve Pittsburgh

Play-off NHL





hralo sa na štyri víťazstvá





NEW YORK 24. apríla (WebNoviny.sk) - V hre o Stanleyho pohár zostal zo slovenských hokejistov, ktorí sú pevnou súčasťou svojich tímov v NHL, už len Andrej Sekera. Kluby ďalších dvoch obrancov Zdena Cháru a Martina Marinčina skončili svoju púť tohtoročným play-off už vo štvrťfinálovom prvom kole.Boston v nedeľu podľahol doma Ottawe 2:3 po predĺžení a celú sériu prehral 2:4 na zápasy. O triumfe Senators rozhodol v 67. min presilovkovým gólom Clarke MacArthur. "Skvelé, že sa nám to podarilo ukončiť na ich ľade a nemuselo sa rozhodovať až v siedmom zápase," podotkol hrdina duelu.Senators postúpili do konferenčného semifinále prvý raz od roku 2013 a predstavia sa v ňom proti newyorským Rangers.Boston hral v play-off bez štyroch obrancov či tri zápasy aj bez centra druhej formácie Davida Krejčího. "Je to play-off a aj taký býva hokej. Žiaľ, chýbali nám niektorí hráči, ale som veľmi hrdý na to, ako sme bojovali a nikdy sme sa nevzdali," vyhlásil kapitán Bruins Zdeno Chára, ktorý v poslednom stretnutí ročníka odohral takmer 27 minút a rozdal sedem hitov.Ďalej ide tiež najúspešnejší tím základnej časti Washington, ktorý v prvom kole eliminoval Toronto 4:2 na zápasy, keď nedeľňajší šiesty duel na ľade Maple Leafs vyhral 2:1 po predĺžení. Capitals posunul do konferenčného semifinále proti obhajcovi titulu z Pittsburghu dvojgólový švédsky útočník Marcus Johansson.Brankár Braden Holtby predviedol 37 úspešných zákrokov, z toho dvakrát ho ohrozil spomenutý Marinčin. V Západnej konferencii tvoria semifinálové dvojice St. Louis - Nashville a Anaheim - Edmonton. Boje v druhom kole vyraďovacej časti sa rozpútajú v stredu 26. apríla.19. Stafford (Marchand, McAvoy), 42. Bergeron (Marchand, C. Miller) - 24. B. Ryan (Brassard, E. Karlsson), 29. Turris (Dzingel), 67. MacArthur (B. Ryan, Brassard)Zdeno Chára (Boston) 26:52 min, 2 strely, 7 "hitov", -1 bod







8. Matthews (Rielly, Hyman) - 53. M. Johansson (Eller, Orpik), 67. M. Johansson (J. Williams, Carlson)Martin Marinčin (Toronto) 16:21 min, 2 strely, 2 "hity", -1 bod







