Video: Chára, Hossa a Gáborík skórovali. Pánik prihral na gól, žiaril aj trojbodový Sekera

NEW YORK 24. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára vo štvrtkovom zápase NHL prekonal krajana Petra Budaja v bránke Tampy Bay, ale hokejisti Bostonu v kľúčovej fáze ročníka utrpeli štvrtú prehru za sebou. Štyridsaťročný kapitán Bruins sa presadil v 28. min v oslabení, svojím ôsmym gólom v sezóne prinavrátil domácim vedenie.

Budaj predviedol 28 úspešných zákrokov

Lightning však trikrát zmazali jednogólové manko a zvíťazili 6:3, o čo hetrikom pričinil ich najlepší strelec Nikita Kučerov."Chcel som vydať zo seba to najlepšie a čo najviac pomôcť mužstvu. Snažil som sa hrať jednoducho a posielať viac pukov na bránku," komentoval na webe nhl.com 23-ročný ruský krídelník, ktorý na tri góly spotreboval šesť striel.Budaj predviedol 28 úspešných zákrokov. "Musíme nájsť chyby, rozobrať si ich, vrátiť sa do práce a odstrániť ich už v sobotu proti New Yorku Islanders," povedal obranca Bostonu Torey Krug.







Hossov 20. gól, Gáboríkov víťazný

Andrej Sekera ukončil dvadsaťdva zápasov trvajúce gólové suchoty vo štvrtok na ľade Colorada a k víťazstvu Edmontonu 7:4 prispel okrem jedného presného zásahu aj dvoma asistenciami v poslednej tretine, ktorú hostia vyhrali 5:0.Jeho spoluhráč a najproduktívnejší muž NHL Connor McDavid si štatistiky zlepšil o dve prihrávky, na konte má celkovo už 87 bodov a ťahá šesťzápasovú sériu s minimálne jedným.Svoj dvadsiaty štvrtý gól v sezóne dosiahol útočník Chicaga Marián Hossa, ktorý skóroval vo víťaznom zápase proti Dallasu (3:2 po sam. nájazdoch). Pri prvom zásahu Blackhawks asistoval Patrickovi Kanovi ďalší Slovák Richard Pánik.







Jubilejný desiaty gól Mariána Gáboríka v ročníku bol napokon víťazný, krídelník Los Angeles v 43. min v presilovke upravil na 3:2, bodoval prvý raz po piatich zápasoch a Kings napokon triumfovali nad Winnipegom 5:2. Marko Daňo za hostí nehral.







Sumáre NHL:

22. Pastrňák (Bergeron, Spooner), 28. CHÁRA (Riley Nash, D. Moore), 34. Riley Nash (Moore, Miller) - 23. Point (Palát, Dotchin), 29. Kučerov (Drouin, Hedman), 35. Straalman (Palát, Point), 45. Drouin (Killorn, Dotchin), 51. Kučerov (Hedman, Drouin), 59. Kučerov (Palát)Zdeno Chára 22:10 min, 1+0, 1 strela, 1 "hit", -1 bod - Peter Budaj odchytal celý zápas, kryl 28 striel (úspešnosť 90,3 %)







47. Orlov (M. Johansson, J. Williams), Oshie - 41. S. Jones (Dubinsky, Jenner)







28. Sh. Thornton (Sceviour), 38. Marchessault (Barkov, Huberdeau), 39. Marchessault (Vanek, Bjugstad) - 4. Rieder







7. Galchenyuk (Shaw, Lehkonen) - 17. E. Lindholm (Teräväinen, Aho), 40. Stempniak (Faulk, Hanifin), 46. Stempniak (Skinner, D. Ryan), 58. Skinner







50. Hoffman (Turris, E. Karlsson), Turris - 30. Bonino (Streit)







6. Leivo (Matthews, W. Nylander), 19. W. Nylander (Matthews, Zajcev), 23. J. van Riemsdyk (Marner, Bozak), 60. C. Brown (Komarov, Kadri) - 3. J. Moore (Severson, Palmieri), 50. J. Moore (Zacha, Hall)







3. Parise (E. Staal, Olofsson) - 18. Couturier (B. Schenn, Weise), 21. Read, 60. Voráček (Simmonds)







26. Järnkrok (C. Smith, C. Wilson), 28. Sissons (C. Wilson, Ekholm), 52. Ellis - 31. Hamilton (Ferland, J. Gaudreau)







18. Pääjärvi (Barbašev, Jakupov), 38. Brodziak (Pietrangelo), 50. Pääjärvi (Berglund, Gunnarsson), 58. Pietrangelo (Schwartz, Tarasenko) - 14. H. Sedin (Edler, Stecher)







9. P. Kane (PÁNIK, Toews), 49. MARIÁN HOSSA (Schmaltz, T. van Riemsdyk), Panarin - 33. Hemský (Klingberg, Jamie Benn), 55. Hemský (Jamie Benn, Lindell)Marián Hossa 19:50 min, 1+0, 1 strela, Richard Pánik (obaja Chicago) 14:38 min, 0+1, 1 strela, 2 tr. min







4. Rantanen (MacKinnon), 10. Compher (Colborne), 25. Rantanen (MacKinnon, Andrighetto), 38. Rene Bourque (Colborne) - 20. SEKERA (Letestu, Caggiula), 21. Lucic (Eberle, Russell), 23. Kassian (Pouliot, SEKERA), 45. Eberle (SEKERA, McDavid), 58. Caggiula (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 59. Eberle (McDavid), 60. Draisaitl (Nugent-Hopkins)Andrej Sekera (Edmonton) 20:13 min, 1+2, 1 strela, +2 body







15. Kopitar (Doughty), 37. Muzzin (Toffoli, J. Carter), 43. GÁBORÍK (Martinez, Muzzin), 44. Doughty (Kopitar, Toffoli), 50. Pearson - 7. Perreault (Strait, Scheifele), 19. Laine (Byfuglien, Perreault)Marián Gáborík (LA) 11:59 min, 1+0, 2 strely