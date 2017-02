Video: Carter prekonal Iversona, Westbrook s triple-double

NEW YORK 16. februára (WebNoviny.sk) - Russell Westbrook predviedol ďalší skvelý individuálny výkon a basketbalisti Oklahomy zdolali v stredajšom zápase NBA New York 116:105.



Dvadsaťosemročný stredný rozohrávač dosiahol už svoje dvadsiate siedme triple-double v sezóne 2016/2017, tentoraz zložené z 38 bodov, 14 doskokov a 12 asistencií. Viac stretnutí s dvojciferným číslom v troch pozitívnych štatistických ukazovateľoch v rámci jedného ročníka mali v minulosti len Wilt Chamberlain (31) a Oscar Robertson (41)..







Pred exhibičným víkendom, ktorý v nedeľu v New Orleans vyvrcholí Zápasom hviezd, odchádza s najlepšou bilanciou tím Golden State, ktorý v stredu proti Sacramentu dosiahol štyridsiate siedme víťazstvo v päťdesiatom šiestom dueli. Na triumfe nad Sacramentom 109:86 sa 35 bodmi vrátane siedmich trojok podieľal Klay Thompson.



Vince Carter sa v historickom rebríčku strelcov posunul na 23. priečku pred Allena Iversona. Štyridsaťročný krídelník Memphisu má na konte 24 371 bodov, o tri viac než legenda Philadelphie. Ak si Carter predĺži kariéru o ďalšiu sezónu, môže v nej prekonať Raya Allena (24 505).







Cleveland - Indiana 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24)



L. James 31, Irving 26, Korver 22 (6 trojok) - G. Robinson III 19, Teague a M. Turner po 15



Orlando - San Antonio 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22)



Vučevič 16 (10 doskokov), A. Gordon a Jeff Green po 11 - Aldridge 23, K. Leonard 22, Mills 13



Boston - Philadelphia 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)



I. Thomas 33, Smart 21, Crowder 18 - Šarič 20 (11 doskokov), Covington 18, Noel 16



Brooklyn - Milwaukee 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34)



B. Lopez 36 (6 trojok), Dinwiddie 19, T. Booker 18 - Antetokunmpo 33, Monroe 25, Middleton 20



Detroit - Dallas 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28)



R. Jackson 22, Leuer 20, Caldwell-Pope 16 - Nowitzki 24 (10 doskokov), H. Barnes 16, Seth Curry 13



Toronto - Charlotte 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10)



Lowry 21, N. Powell 17, Carroll 13 (11 doskokov) - Kaminsky 27, K. Walker 24, Batum 10



Houston - Miami 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29)



Harden 38 (12 doskokov, 12 asistencií), R. Anderson 17, E. Gordon a Capela po 12 - Whiteside (14 doskokov) a Waiters po 23, Dragič 21



Memphis - New Orleans 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18)



Conley 17, Z. Randolph 16, M. Gasol 15 (12 doskokov) - S. Hill 23, Jrue Holiday 19, A. Davis 18



Denver - Minnesota 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27)



G. Harris 22, Barton 18, Nelson 16 (11 asistencií) - Wiggins 40, Towns 24 (19 doskokov), Muhammad 15



Phoenix - Los Angeles Lakers 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)



Bledsoe 25 (10 doskokov, 13 asistencií), D. Booker 23, Chriss a Leň po 15 - Russell a L. Williams po 21, Clarkson 15



Utah - Portland 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26)



Hayward 22, George Hill 19, Ingles 18 - McCollum 18, Lillard a Nurkič po 13



Oklahoma City - New York 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25)



Westbrook 38 (14 doskokov, 12 asistencií), Oladipo 21, Jerami Grant 13 - C. Anthony 30 (6 trojok), Rose 25, C. Lee 16



Golden State - Sacramento 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21)



K. Thompson 35 (7 trojok), Durant 21, Stephen Curry 13 - M. Barnes 15 (14 doskokov), D. Collison 14, Cousins a Cauley-Stein po 13



Los Angeles Clippers - Atlanta 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20)



Griffin 17, Redick 15 (5 trojok), A. Rivers 13 - Schröder 15, D. Howard (15 doskokov) a T. Hardaway ml. po 11