Video: Calgary neprehralo už sedem zápasov, Pittsburghu sa podaril skvelý obrat

Sumáre:

Calgary - New York Islanders 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

NEW YORK 6. marca (WebNoviny.sk) - Brankár Brian Elliott kryl 33 striel a víťazná šnúra hokejistov Calgary v NHL je už sedemzápasová. Flames štvorgólovou smršťou v úvodnej tretine nedeľňajšieho duelu proti New Yorku Islanders položili pevné základy víťazstva 5:2 a bodovali v deviatom stretnutí za sebou."Skvelá séria, keďže sa nachádzame v dôležitej fáze roka. Každý prikladá ruku k dielu, Elliott chytá výborne a v zápasoch nás neraz podrží," pochvaľuje si útočník Sean Monahan, ktorý v nedeľu prispel gólom a asistenciou. "Je náročné dobiehať štvorgólové manko z úvodnej tretiny," pripomenul na webe nhl.com obranca Travis Hamonic. .Kým Islanders sa nepodarilo otočiť nepriaznivý vývoj, Pittsburghu sa proti Buffalu podaril obrat. Obhajca Stanleyho pohára vybuchol v úvodnej dvadsaťminútovke, ktorú prehral 0:3, napokon však triumfoval 4:3 - a to znova aj bez prispenia najlepšieho strelca NHL Sidneyho Crosbyho, ktorý neskóroval vo štvrtom zápase za sebou.Úlohy náhradného brankára sa skvele zhostil Marc-André Fleury, ktorý vystriedal Matta Murrayho po prvej tretine. Z 28 pokusov Sabres nepustil za svoj chrbát ani jeden. "Je to o kolektíve, nie o mne. Bola to zábava. V druhej a tretej tretine hralo mužstvo podstatne lepšie, čo mi rozhodne pomohlo. Keď som sa objavil na ľade, cítil som podporu fanúšikov," pochvaľoval si Fleury.Parádny návrat do NHL má za sebou americký brankár Richard Bachman, ktorý nechytal za Vancouver od 30. októbra 2015. Dvadsaťdeväťročný gólman dostal od začiatku príležitosť v nedeľu na ľade Anaheimu a 43 zákrokmi prispel k víťazstvu Canucks 2:1. "Mužstvo predo mnou hralo skvele. Toto víťazstvo bolo absolútne kolektívne dielo," podotkol Bachman. Jeho spoluhráč Bo Horvat sa stal prvým hráčom "kosatiek" od Daniela Sedina z ročníka 2000/2001, ktorý pokoril 20-gólovú métu v jednej sezóne ešte pred dovŕšením 22. narodenín. Tie mladý Kanaďan oslávi 5. apríla.15. Frolík (D. Hamilton, M. Backlund), 17. Brodie (Chiasson, Stajan), 18. Ferland (Monahan), 20. Monahan (J. Gaudreau, D. Hamilton), 47. K. Versteeg (Bennett, Bartkowski) - 29. Tavares (Bailey, Mayfield), 52. Chimera (Leddy, Prince)







New Jersey - Columbus 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

23. Jenner (Atkinson, Dubinsky), 26. O. Bjorkstrand (Gagner, D. Savard), 47. Gagner (O. Bjorkstrand, Hartnell)







Pittsburgh - Buffalo 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

28. J. Schultz (Kessel, Malkin), 34. Malkin (J. Schultz, Hörnqvist), 57. Guentzel (Sheary, Bonino), 58. Sheary (J. Schultz, Dumoulin) - 7. OReilly (B. Gionta, E. Kane), 15. B. Gionta (Moulson), 19. Eichel (M. Foligno, Reinhart)







Minnesota - San Jose 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

12. Parise (Pominville, Suter), 16. E. Staal (Dumba), 59. E. Staal (Hanzal) - 19. M. Karlsson (Haley, Braun)







Anaheim - Vancouver 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

47. Eaves (Getzlaf, Bieksa) - 15. Horvat (Hutton, Biega), 27. Markus Granlund







Colorado - St. Louis 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

4. P. Stastny (Schwartz, Pietrangelo), 6. Brodziak (Reaves), 31. Berglund (Parayko)







Arizona - Carolina 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

24. Holland (Duclair, L. Schenn) - 25. Teräväinen (Slavin, V. Rask), 57. D. Ryan (Skinner)