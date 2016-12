Video: Butler rozhodol o výhre Chicaga v poslednej sekunde

Basketbalisti lídra NBA Golden State skvelým vstupom do zápasu položili pevné základy stredajšieho víťazstva nad Torontom 121:111. Warriors....

NEW YORK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti lídra NBA Golden State skvelým vstupom do zápasu položili pevné základy stredajšieho víťazstva nad Torontom 121:111. Warriors viedli už v 5. min 22:4 a na konci úvodnej štvrtiny si utvorili až 25-bodový náskok 42:17. V prvom polčase mali 74-percentnú úspešnosť streľby z hry, a hoci Raptors napokon znížili hrozivý rozdiel v skóre, na domácich nemali. Pozoruhodný výkon predviedol krídelník Kevin Durant, ktorý k 22 bodom pridal 17 doskokov, 7 asistencií a 5 blokov.



Hrdinom Chicaga v dramatickom vyvrcholení duelu proti Brooklynu bol Jimmy Butler, ktorý v poslednej sekunde zaokrúhlil svoj zápasový účet na 40 bodov a rozhodol o víťazstve 101:99. Doskočil aj 11 lôpt. Už nie Kevin Garnett, ale Karl-Anthony Towns je najmladším hráčom v histórii Minnesoty s triple-double na konte. Ani jeho 15 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií vo veku 21 rokov a 43 dní však neodvrátili prehru Timberwolves pod košmi Denveru 103:105.











Orlando - Charlotte 101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)



Vučevič 21, Ibaka 20, Meeks 11 - K. Walker 21, Batum 20, Lamb 14



Washington - Indiana 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)



Wall 36 (11 doskokov), Porter 22, Gortat 13 (16 doskokov) - George 34 (6 trojok), Teague 19 (11 asistencií), CJ Miles a M. Turner po 15



Atlanta - New York 102:98 po predĺžení (22:25, 23:22, 20:19, 20:19 - 17:13)



Schröder 27, D. Howard 16 (22 doskokov), Korver 13 - Rose 26, Porziňgis 24, Noah (16 doskokov) a Justin Holiday po 14



Detroit - Milwaukee 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)



T. Harris 23 (12 doskokov), Drummond 16, R. Jackson 14 - J. Parker 31, Antetokunmpo 23, Monroe 14



Chicago - Brooklyn 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)



J. Butler 40 (11 doskokov), Wade 16, R. Lopez 12 - B. Lopez 33 (5 trojok), Kilpatrick 18, Foye 11



New Orleans - Los Angeles Clippers 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)



A. Davis 20, Hield 17, Galloway a T. Evans po 12 - A. Rivers 22, Paul 21, D. Jordan 13 (25 doskokov)



San Antonio - Phoenix 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)



Aldridge 27, T. Parker 20, P. Gasol 16 (10 doskokov) - Warren 23, Knight 14, Bledsoe a Chriss po 13



Denver - Minnesota 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)



Gallinari 18, W. Chandler a G. Harris po 17 - Wiggins 25, Dieng 20, Rubio 18



Portland - Sacramento 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)



McCollum 20, M. Leonard 16, Crabbe 13 - Cousins 28, Temple 14, M. Barnes 13



Golden State - Toronto 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)



Stephen Curry 28, Durant 22 (17 doskokov), K. Thompson 21 (5 trojok) - DeRozan 29, Lowry 27 (5 trojok, 11 asistencií), Ross 24