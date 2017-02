Video: Butler rozhodol o výhre Chicaga sekundu pred koncom

Jimmy Butler dokonale zvládol nápor na svoju nervovú sústavu a rozhodol o víťazstve basketbalistov Chicaga nad Bostonom 104:103 vo štvrtkovom....

NEW YORK 17. februára (WebNoviny.sk) - Jimmy Butler dokonale zvládol nápor na svoju nervovú sústavu a rozhodol o víťazstve basketbalistov Chicaga nad Bostonom 104:103 vo štvrtkovom stretnutí NBA. Dvadsaťsedemročný krídelník, ktorý sa v nedeľu predstaví v základnej zostave Východnej konferencie počas Zápasu hviezd, si za nepriaznivého stavu 102:103 "vypýtal" faul od hosťujúceho Marcusa Smarta a dvoma premenenými trestnými hodmi strhol víťazstvo na stranu Bulls.



"Bol tam kontakt s pravým lakťom. Ľudia síce budú tvrdiť, že ma nefauloval, ale fauloval. Rozhodcovia to odpískali správne," nepochybuje Butler, ktorý celkovo nastrieľal 29 bodov. V druhom štvrtkovom dueli pred nadchádzajúcim All Star víkendom Washington uspel pod košmi Indiany 111:98, na čom mal najväčšou zásluhu autor 6 trojok a celkovo 25 bodov Otto Porter. .







Video: Butler rozhodol o výhre Chicaga sekundu pred koncom



Autor: SITA, dnes 07:53



Krídelník Bulls s istotou premenil oba trestné hody.



Jimmy Butler Jimmy Butler dvoma premenenými trestnými hodmi strhol víťazstvo na stranu Bulls. Foto: archívne, SITA/AP



Sumáre:



Indiana - Washington 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)



Najviac bodov: George a M. Turner po 17, A. Jefferson a Stuckey po 12 - Porter 25 (6 trojok), Markieff Morris 21, Wall 20



Chicago - Boston 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)



Najviac bodov: J. Butler 29, Portis 19, R. Lopez 15 - I. Thomas 29, Olynyk 17, Rozier 11