Video: Budajova Tampa Bay zdolala Montreal, stále drží nádej na postup do play-off

MONTREAL 8. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili nad domácim Montrealom Canadiens 4:2 v jedinom piatkovom stretnutí zámorskej NHL a udržali sa v boji o posledné postupové miesto do play-off.



Slovenský brankár Peter Budaj vo víťaznom tíme iba kryl zo striedačky chrbát ruskému gólmanovi Andreiovi Vasilevskému, ktorý pri treťom štarte po sebe zneškodnil 27 striel súpera. V drese Tampy Bay strelil 40. gól v sezóne druhý najlepší kanonier súťaže Nikita Kučerov. Ruský krídelník pokoril túto métu prvýkrát v kariére..



Hráči Lightning získali v 81 zápasoch 92 bodov a do play-off sa pokúsia dostať na úkor Toronta Maple Leafs, ktoré má o bod viac, zápas k dobru a momentálne mu patrí posledná postupová pozícia. V hre je i New York Islanders (80 zápasov, 90 bodov). Hokejisti Tampy teda už nemajú postupové karty vo vlastných rukách a musia sa spoliehať na zaváhania súperov.



"Myslím si, že budeme všetci pozorne sledovať ostatné zápasy. Musíme si oddýchnuť a zvládnuť náš posledný duel. Jednoducho musíme víťaziť," povedal 21-ročný center Tampy Brayden Point. "Blesky" odohrajú posledné stretnutie doma proti Buffalu Sabres.



Montreal si postup zabezpečil už skôr a v prvom kole vyraďovacej fázy sezóny sa stretne s tímom New York Rangers.



Výsledok piatkového stretnutia severoamerickej NHL:







30. D. King (Lehkonen, Nesterov), 45. Lehkonen - 12. Gourde (Kučerov, Witkowski), 20. Kučerov (Palát, Point), 35. Killorn (Conacher), 45. Gourde (Conacher, Dotchin)



Peter Budaj (Tampa Bay) nehral.







