Video: Budaj vychytal triumf bleskov. Chára skóroval, Marchand sa blysol hetrikom

NEW YORK 14. marca (WebNoviny.sk) - K triumfu Bostonu na ľade Vancouveru 6:3 v pondelkovom zápase Národnej hokejovej ligy pomohol gólom aj kapitán "medveďov" Zdeno Chára.Svoj siedmy presný zásah v sezóne dosiahol čoskoro 40-ročný obranca v 34. min typickým spôsobom - strelou od modrej čiary, v tomto prípade skôr nahodením puku, ktorý aj vďaka cloniacemu Jimmymu Hayesovi prešiel popod betóny brankára Ryana Millera. .Pri Chárovom góle bol na ľade aj útočník Peter Cehlárik, ktorý po dvojzápasovej odmlke odohral v drese Bruins iba 6:11 min. Chára odviedol solídnych 21:07 min so 4 strelami aj 3 plusovými bodmi na konci.Boston prehrával po dvoch tretinách vo Vancouveri 2:3, ale štyrmi gólmi v tretej časti zápas otočil vo svoj prospech. Vynikol autor hetriku Brad Marchand, ktorý sa s 35 gólmi dotiahol na čelo tabuľky kanonierov po boku Sidneyho Crosbyho.







Výborný výkon Budaja

Pittsburgh neuspel v šlágri

Sumáre NHL:

Okrem Cháru s Cehlárikom sa v utorkovom 8-zápasovom dianí v NHL predstavili aj ďalší traja Slováci. Brankár Peter Budaj sa prezentoval skvelým výkonom a 26 zásahmi výrazne prispel k triumfu Tampy Bay na ľade New York Rangers 3:2.Tohtosezónny nováčik v útoku Tampy Brayden Point oslávil 21. narodeniny prvým dvojgólovým zápasom v kariére. "Blesky" potiahli sériu víťazstiev na tri zápasy a na 1 bod sa priblížili Torontu na druhej priečke s voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencii.So svojimi tímami neuspeli útočníci Marián Gáborík a Marko Daňo. Los Angeles v zostave s Gáboríkom doma podľahlo St. Louis 1:3 a slovenský krídelník si počas 13:05 min nepripísal žiadnu strelu, zato mal 4 trestné minúty.O piate víťazstvo Blues v sérii sa výrazne pričinil brankár Jake Allen, ktorý predviedol 38 zákrokov. Daňo s Winnipegom tesne neuspeli na ľade Nashvillu. Po dvoch tretinách hostia viedli 3:2, ale napokon zvíťazili domáci 4:3 po predĺžení. Rozhodol dvadsiatym zásahom v sezóne James Neal. Daňo strávil na ľade iba 8:07 min a pripísal si 1 "hit".V šlágri pondelkovej noci v NHL si hráči Calgary poradili so súpermi s Pittsburghu 4:3 po nájazdoch. "Plamene" dosiahli desiate víťazstvo v rade a vyrovnali klubový rekord z roku 1978, vtedy ho dosiahli ešte ako Atlanta Flames. Rozhodnutie padlo z hokejky Krisa Versteega, ktorý po zápase neskrýval spokojnosť."Vraveli mi, že ten rekord pochádzal z obdobia sedem či osem rokov pred mojím narodením. Je to paráda byť súčasťou takýchto výnimočných chvíľ. Play-off je náš základný cieľ, ale ak sa vám podarí počas sezóny dosiahnuť takúto rekordnú sériu, je to veľmi príjemné," povedal 30-ročný krídelník Versteeg.16. Markus Granlund (D. Sedin, H. Sedin), 18. Markus Granlund (D. Sedin, H. Sedin), 35. Edler (Shore, Sutter) - 7. Backes (Bergeron, Marchand), 34. CHÁRA (D. Moore), 41. Marchand (Pastrňák, Krug), 53. Marchand, 57. Krejčí (Pastrňák, Vatrano), 60. Marchand (Bergeron)Zdeno Chára odohral 21:07 min, 4 strely, 1 gól, 3 plusky, 2 "hity", Peter Celhlárik (obaja Boston) odohral 6:11 min, 1 "hit"







58. D. Brown (Doughty, Kopitar) - 34. Perron (Steen), 42. Paajärvi (Berglund, Pietrangelo), 60. Steen (Pietrangelo)Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 13:05 min, 4 trestné minúty







14. Engelland (Chiasson, Stajan), 22. Wideman (Versteeg, S. Bennett), 46. Gaudreau (Versteeg), Versteeg - 3. Sheary (Guentzel, Crosby), 16. Malkin (Kunitz, Kessel), 57. Crosby (Sheary, Guentzel)







15. Konecny (Gostisbehere, Couturier), 25. B. Schenn (Giroux), 32. Konecny (Read, Gudas) - 8. Gagner (Jenner, Björkstrand), 9. Atkinson (Werenski), 35. Werenski (Jones, Calvert), 49. Dubinsky (Saad, Jones), 60. Atkinson (Saad)







6. Kampfer (Zuccarello, Kreider), 31. Grabner - 8. Point (Kučerov, Drouin), 26. Dumont (Garrison), 54. Point (Palát, Kučerov)Peter Budaj (Tampa Bay) odchytal 60 minút, 26 zákrokov z 28 striel, úspešnosť 92,9%







10. Strome (Ladd, Hickey), 18. S. Gionta (Clutterbuck, Kuľomin), 23. De Haan (Ho-Sang, Hickey), 34. Ho-Sang (Beauvillier) - 15. Slavin (E. Lindholm, V. Rask), 15. Nordström (Stempniak, Slavin), 27. Falk (J. Staal, Hanifin), 29. Skinner (E. Lindholm, Tennyson), 29. Falk (Hanifin, D. Ryan), 32. Slavin, 44. Skinner, 51. Slavin (Teräväinen, J. Staal)







24. Perlini (Holland, Rieder)14. Watson (Bitetto), 20. Fisher (C. Smith, Josi), 21. Forsberg (Johansen, Arvidsson), 45. Johansen (Forsberg, Arvidsson), 63. Neal (Josi, P.K. Subban) - 4. Wheeler (Scheifele, Lowry), 13. Byfuglien (Ehlers, Little), 24. Laine (Ehlers, Little), 29. Armia (Morrissey, Postma)Marko Daňo (Winnipeg) odohral 8:07 min, 1 "hit"