Video: Budaj nezabránil prehre, Gáborík nebodoval 7 zápasov

NEW YORK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles Kings s Petrom Budajom v bránke a Mariánom Gáboríkom v útoku podľahli v stredajšom zápase NHL vo Vancouveri 1:2. Skóre duelu otvoril už v 3. min v presilovke švédsky útočník Canucks Loui Eriksson, v úvode druhej tretiny sa presadil jeho krajan Henrik Sedin.



Odpoveď hosťujúceho zakončovateľa Tannera Pearsona v 57. min prišla neskoro a iba pripravila Ryana Millera o čisté konto. Budaj odchytal 58:48 min a zneškodnil 18 pokusov Canucks, Gáborík za 16:05 min na ľade trikrát neúspešne vystrelil a do štatistík mu pribudla jedna mínuska. Skúsený krídelník nebodoval už v siedmom dueli po sebe, zatiaľ naposledy sa presadil 10. decembra proti Ottawe, ktorej strelil svoj jediný tohtosezónny gól.



Najlepší kanonier NHL Sidney Crosby opäť skóroval, náhradný brankár Marc-André Fleury predviedol v tretej tretine 19 úspešných zákrokov a úradujúci víťaz Stanleyho pohára Pittsburgh zdolal Carolinu v stredajšom zápase tesne 3:2. Penguins sú s 53 bodmi priebežne na čele súťaže. Fleury nahradil Matta Murrayho, ktorý zneškodnil 25 striel a v závere druhej tretiny sa zranil v dolnej časti tela.



"Je to trochu iné, keď sedíte stuhnutý na lavičke a odrazu musíte ísť na ľad. Snažil som sa rozhýbať telo," povedal Fleury, ktorého počas druhej prestávky čiastočne zahrial paľbou striel zranený obranca Kris Letang. Crosby sa strelecky presadil v piatom zápase za sebou a na konte má už 26 gólov v 31 vystúpeniach. So 42 bodmi sa vyrovnal lídrovi produktivity Connorovi McDavidovi. "Vieme, že to nebol náš áčkový výkon, ale v dlhodobej sezóne prídu aj takéto zápasy," poznamenal tréner Mike Sullivan.



Frederik Andersen predviedol 45 zákrokov, Mitchell Marner sa ako jediný presadil v samostatných nájazdoch a Toronto napriek premárnenému vedeniu 2:0 napokon zvíťazilo na ľade Floridy 3:2. Draftová jednotka Auston Matthews dal jedenásty gól v posledných pätnástich zápasoch, siedmykrát v tomto období - tak ako aj v stredu - otvoril skóre duelu. Odkedy Tom Rowe 28. novembra nahradil Gerarda Gallanta vo funkcii trénera, Panthers sa výsledkovo nedarí. Zo 14 stretnutí vyhrali iba štyri a v druhej tretine stredajšieho duelu navyše pre nešpecifikované zranenie odstúpil z hry najproduktívnejší hráč tímu Aleksander Barkov.



Robby Fabbri sa svojím prvým hetrikom v NHL rozhodujúcou mierou pričinil o víťazstvo St. Louis nad Philadelphiou 6:3. Dvadsaťročný kanadský útočník skóroval hneď trikrát po sedemzápasovej odmlke. Stačilo mu na to necelých 14 minút na ľade a 5 streleckých pokusov. Tampa Bay zaostávala za Montrealom v 24. min 1:3, Tyler Johnson v predĺžení svojím druhým gólom v stretnutí napokon zavŕšil víťazný obrat na 4:3. "Potrebovali sme niečo získať. Bol to trochu rozháraný zápas, ale dva body sú doma," potešilo obrancu Briana Boyla. "Nijaké pozitíva. Toto je neakceptovateľné," zúril tréner Canadiens Michel Therrien.



Florida - Toronto 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0, 0:1)



41. Marchessault (Yandle, Trocheck), 43. Trocheck (Kindl, Marchessault) - 11. Matthews (C. Brown, Hyman), 38. W. Nylander (Matthews, Gardiner), rozhodujúci sam. nájazd Marner







Pittsburgh - Carolina 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



21. Crosby (J. Schultz, Sheary), 42. Kunitz (Kessel, Bonino), 56. Hagelin (Hörnqvist, Daley) - 9. E. Lindholm (Hanifin, R. Murphy), 33. Stempniak (Teräväinen, Aho)







Tampa Bay - Montreal 4:3 po predĺžení (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)



11. T. Johnson (Kučerov, Palát), 52. Hedman (Kučerov), 57. Palát (Hedman, Point), 62. T. Johnson (Garrison, Vasilevskij) - 4. A. Radulov (Byron), 14. Sh. Weber (Byron, Pacioretty), 24. Terry (Carr, McCarron)







St. Louis - Philadelphia 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)



16. Shattenkirk (Steen, Tarasenko), 20. Fabbri (Parayko), 46. Perron (Parayko), 48. Upshall (Edmundson, Pietrangelo), 56. Fabbri (Berglund, Jaškin), 58. Fabbri (Jaškin, P. Stastny) - 4. Simmonds (Konecny, B. Schenn), 25. Cousins (Provorov, Konecny), 45. B. Schenn (Gostisbehere, Simmonds)







Vancouver - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



3. L. Eriksson (Horvat, Hutton), 21. H. Sedin (Stecher) - 57. Pearson (J. Carter)



Peter Budaj odchytal 58:48 min a kryl 20 striel (úspešnosť 90 %), Marián Gáborík (obaja LA) 16:05 min, 3 strely, -1 bod