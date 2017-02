Video: Budaj dostal štyri góly, Gáborík s mínusovým bodom

Králi v zostave s Petrom Budajom a Mariánom Gáboríkom nestrelili vo Washingtone ani gól, jazdci z New Yorku zdolali Calgary a o triumfe Edmontonu....

WASHINGTON 5. februára (WebNoviny.sk) - Králi v zostave s Petrom Budajom a Mariánom Gáboríkom nestrelili vo Washingtone ani gól, jazdci z New Yorku zdolali Calgary a o triumfe Edmontonu na ľade Montrealu rozhodol Leon Draisaitl. Hokejisti Los Angeles Kings prehrali na ľade Washingtonu 0:5 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský gólman Peter Budaj odchytal v drese hostí prvé dve tretiny a zneškodnil 11 z 15 striel súpera.



V úvode tretieho dejstva banskobystrického rodáka v bránke vystriedal Kanaďan Jeff Zatkoff. Marián Gáborík odohral za "kráľov" rovných 17 minút a pripísal si jednu strelu na bránku a jednu mínusku. Washington si triumfom upevnil prvenstvo v tabuľke Východnej konferencie. Budaj v predchádzajúcich dvoch dueloch vychytal čisté konto, jeho sériu bez inkasovaného gólu zastavil v 4. min zápasu Lars Eller po 147 minútach a 21 sekundách. .



Montreal v domácom prostredí podľahol Edmontonu 0:1 po samostatných nájazdoch. V nich z domácich hokejistov nepochodil ani jeden z troch exekútorov, o triumfe Oilers rozhodol 21-ročný nemecký reprezentant Leon Draisaitl. Za víťazné mužstvo odohral 22:53 min Andrej Sekera, súperovho brankára ohrozil dvoma streleckými pokusmi.



New York Rangers triumfoval v hale Madisone Square Garden nad Calgary Flames tesne 4:3. Góly domácich strelili Rick Nash, Michael Grabner, Chris Kreider a Jesper Fast. Za zdolaný tím sa presadili Dougie Hamilton, Troy Brouwer a Mikael Backlund.



Washington Capitals - Los Angeles Kings 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



4. Eller (B. Connolly), 19. M. Johansson (Kuznecov, Orpik), 24. Connolly (T. Wilson, Alzner), 37. Oshie (Nicklas Bäckström, Ovečkin), 57. J. Williams (M. Johansson)



Peter Budaj odchytal prvé dve tretiny a zneškodnil 11 z 15 striel súpera. Marián Gáborík (obaja Los Angeles) 17:00 min, 1 strela, -1 bod







Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 0:1 po samostatných nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Draisaitl



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 22:53 min, 2 strely



New York Rangers - Calgary Flames 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)



9. Nash, 42. Grabner, 49. Kreider, 52. J. Fast - 7. D. Hamilton, 45. Brouwer, 53. M. Backlund