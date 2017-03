Video: Bratský súboj Gasolovcov v NBA vyhral Pau, Aldridge pokoril hranicu 15-tisíc bodov

NEW YORK 24. marca (WebNoviny.sk) - Vo štvrtkovom mikrosúboji španielskych basketbalových bratov Gasolovcov dal Marc o štyri body viac než starší brat Pau, ale z triumfu svojho tímu sa tešil skúsenejší pivot domáceho San Antonia.Spurs zdolali Memphis Grizzlies 97:90 a o dve víťazstvá zaostávajú za vedúcim tímom Západnej konferencie aj celej NBA Golden State Warriors. .

Sumáre NBA:

Ak sa im vo zvyšku základnej časti nepodarí poskočiť na prvú priečku, v úvodnom kole play-off so značnou pravdepodobnosťou môžu naraziť práve na svojho štvrtkového protivníka. "Oba tímy predviedli dobrú obranu. My sme dobre distribuovali loptu a príliš sme ju nestrácali. Bol to z našej strany celkom dobrý zápas," pochvaľoval si tréner Gregg Popovich.Jeho zverenec LaMarcus Aldridge pokoril hranicu 15-tisíc nastrieľaných bodov. "Odviedli dobrú prácu. Posúvali si loptu, veľa strieľali," komentoval Marc Gasol, ktorý bol s 13 bodmi a 10 doskokmi jediným hráčom Grizzlies s double-double.Brooklyn – Phoenix 126:98 (22:32, 30:18, 32:15, 42:33)Najviac bodov: B. Lopez 19, McDaniels 16, T. Booker 14 – D. Booker 28, Chriss 23 (11 doskokov)Miami – Toronto 84:101 (33:23, 14:22, 21:30, 16:26)Najviac bodov: Whiteside 16 (14 doskokov), Dragič a McGruder po 13 – DeRozan 40, N. Powell 14, D. Wright 13Dallas – Los Angeles Clippers 97:95 (29:24, 19:30, 29:21, 20:20)Najviac bodov: Seth Curry 23, H. Barnes 21, Nowitzki 14 – Griffin 21, Paul 15, D. Jordan 14 (18 doskokov)San Antonio – Memphis 97:90 (27:22, 24:20, 23:27, 23:21)Najviac bodov: Aldridge 23, K. Leonard 19, Mills 15 – Conley 22, M. Gasol 13 (10 doskokov)Portland – New York 110:95 (37:23, 30:23, 18:22, 25:27)Najviac bodov: Lillard 30, McCollum 20, Nurkič 16 (10 doskokov) – Porziňgis 18, C. Lee 16, Kuzminskas 14