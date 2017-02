Video: Brankár sa napchával na lavičke, poriadne si zavaril

Náhradný brankár klubu piatej najvyššej anglickej súťaže Sutton United Wayne Shaw pre medializovanú kauzu s koláčom na lavičke a tipovaním ponúkol....

LONDÝN 21. februára (WebNoviny.sk) - Náhradný brankár klubu piatej najvyššej anglickej súťaže Sutton United Wayne Shaw pre medializovanú kauzu s koláčom na lavičke a tipovaním ponúkol svoju rezignáciu, jeho zamestnávateľ ju prijal. Informuje o tom klubový web aj portál britskej BBC.



Shaw si možno zamiesil na poriadny trest, keď sa rozhodol, že si vystrelí zo stávkovej kancelárie, ktorej logo nosí na svojom drese. Tá vypísala kurz 9,0 na to, že si 130-kilogramový futbalista dopraje počas pondelňajšieho osemfinále anglického futbalového FA Cup-u proti londýnskemu Arsenalu mäsový koláč. Shaw si povedal, že poteší tipujúcich a v závere stretnutia, keď už bolo jasné, že sa na ihrisko pre naplnenie kvóty striedajúcich hráčov nedostane, sa na lavičke s chuťou pustil do drobnej večere. "Povedal som si, že stávkovú kanceláriu trochu pošteklím," priznal Shaw a prezradil, že o stávke mu povedali spoluhráči. .



Jeho žartík však nerozosmial predstaviteľov britského úradu pre monitorovanie nezrovnalostí na trhu s komerčným stávkovaním, ktorý začal prípad vyšetrovať. "Integrita športu nie je na smiech, otvorili sme vyšetrovanie, aby sme zistili, čo sa v skutočnosti stalo," uviedol spravodajský riaditeľ stávkovej komisie Richard Watson.







Anglická Futbalová asociácia zakazuje hráčom tipovať na akékoľvek udalosti spojené s futbalovými zápasmi. Otázne je, ako sa postaví k situácii, ktorá nijako neovplyvnila dianie na trávniku. Navyše, keď z nej Shaw nemal žiaden priamy finančný prospech. "My máme stávky zakázané, ale niekoľko priateľov si stavilo, tak ma snáď bude v krčme čakať nejaký ten koláč s pohárom piva," neodpustil si 45-ročný Shaw.



Tréner Suttonu Paul Doswell nebol z incidentu nadšený. Nehovoriac o prehre 0:2. Shaw bol totiž súčasťou jeho realizačného tímu, pomáhal mu s brankármi. "Wayne sa už dávnejšie stal svetovou superhviezdou vďaka svojim kilogramom. Vždy rád využije príležitosť ukázať sa pred médiami. Nemám pocit, že by to na nás vrhlo nejaké dobré svetlo," uviedol Doswell.