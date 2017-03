NEW YORK 2. marca (WebNoviny.sk) - V treťom vzájomnom zápase sezóny Boston prvý raz zdolal Cleveland a naznačil mu, že v boji o prvenstvo vo Východnej konkurencii basketbalovej NBA mu rastie súci vyzývateľ.Celtics prekonali aj siedme triple-double LeBrona Jamesa v ročníku (28 bodov, 13 doskokov, 10 asistencií) a prevýšili Cavaliers tesne 103:99. .Video: Boston prekonal LeBronovo triple-double, Davis potiahol New Orleans"Jednoducho sme hrali na víťazstvo. Sú jednotkou v konferencii, jedným z najlepších tímov v NBA. Chceli sme uhájiť domácu palubovku a uspieť, čo sa nám podarilo," komentoval s 31 bodmi najlepší strelec duelu Isaiah Thomas, ktorý za stavu 99:99 premenil kľúčové dva trestné hody.

New Orleans Pelicans od angažovania pivota DeMarcusa Cousinsa zo Sacramenta po troch prehrách v sérii prvý raz zabrali naplno paradoxne práve vtedy, keď si nová akvizícia odpykávala jednozápasový dištanc za osemnástu technickú chybu v sezóne.Anthony Davis vzal ako tradične zodpovednosť do svojich rúk a 33 bodmi a 14 doskokmi sa pričinil o víťazstvo nad Detroitom 109:86."Snažíte sa ho pri bránení zdvojovať, ale aj tak vie zakončiť. Je to, samozrejme, jeden z najlepších podkošových hráčov v lige. Zastaviť ho je náročné," konštatoval Andre Drummond, ktorý s Davisom až do svojho vylúčenia tiež zvádzal pod obručou súboje.

Sumáre NBA:

Orlando – New York 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)Najviac bodov: Fournier 22, Augustin 15, Vučevič 14 (10 doskokov) – Porziňgis 20, Rose 19, C. Anthony 17Atlanta – Dallas 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)Najviac bodov: P. Millsap (10 asistencií) a Ilyasova po 18, Schröder 17 – H. Barnes 25, Seth Curry 21 (5 trojok)Miami – Philadelphia 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)Najviac bodov: T. Johnson 24, Ellington 18 – Covington 19, Holmes 15, McConnell 14Toronto – Washington 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)Najviac bodov: DeRozan 24, Ibaka 22 (12 doskokov), N. Powell 17 – Bogdanovič 27 (6 trojok), Beal 23, Markieff Morris 13Boston – Cleveland 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28)Najviac bodov: I. Thomas 31, Crowder 17 (10 doskokov), Bradley 11 – L. James (13 doskokov, 10 asistencií) a Irving po 28, Derrick Williams 13Milwaukee – Denver 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)Najviac bodov: Middleton 21, Brogdon 17, Antetokunmpo a Dellavedova po 15 – Gallinari 22, G. Harris 14New Orleans – Detroit 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)Najviac bodov: A. Davis 33 (14 doskokov), Jrue Holiday 22, Cunningham 16 – Leuer 22, T. Harris 15, Drummond 13 (17 doskokov)San Antonio – Indiana 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)Najviac bodov: K. Leonard 31 (10 doskokov), P. Gasol a D. Lee po 18 – George 22, CJ Miles 19, M. Turner 16Utah – Minnesota 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)Najviac bodov: Exum 15, Hayward 13, Favors 10 (12 doskokov) – Towns 21 (15 doskokov), Wiggins 20, Muhammad 18Los Angeles Clippers – Houston 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)Najviac bodov: Griffin 17, Paul (11 asistencií) a A. Rivers po 16 – Harden 26, R. Anderson 23 (6 trojok), Nene 16 (10 doskokov)Sacramento – Brooklyn 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28)Najviac bodov: Hield 16, Lawson a T. Evans po 15 – B. Lopez 24, Lin 17, Whitehead 14