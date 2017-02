Video: Bayern zničil Arsenal 5:1. Wenger: Bola to nočná mora

MNÍCHOV 16. februára (WebNoviny.sk) - Mníchovčania prešli cez kanonierov do štvrťfinále Ligy majstrov v rokoch 2005, 2013 aj 2014. S veľkou pravdepodobnosťou to dokážu aj tentoraz. Hráči nemeckého klubu Bayern Mníchov zvíťazili v stredajšom prvom stretnutí osemfinále Ligy majstrov nad futbalistami Arsenalu Londýn vysoko 5:1 a sú veľmi blízko prieniku medzi najlepšie európske okteto.



Bundesligový šampión sa ujal vedenia v 11. min, keď sa excelentnou strelou do vinkla presadil Holanďan Arjen Robben. V 30. min Arsenal vyrovnal: Čiľan Alexis Sánchez síce najskôr nepremenil pokutový kop, ale dokázal si spracovať odrazenú loptu a poslať ju za chrbát brankára Manuela Neuera. .



Po vyrovnanom prvom dejstve Bavori v druhej štyridsaťpäťminútovke naplno predviedli svoje herné aj strelecké umenie. Konto Londýnčanov zaťažili ďalšími štyrmi gólmi, keď postupne skórovali Robert Lewandowski, dvakrát Thiago Alcantara a tesne pred koncom aj Thomas Müller.



Bayern triumfoval v 16. domácom dueli Ligy majstrov po sebe



"Bol to dobrý zápas. Začali sme pomerne slušne, no Arsenalu sa podarilo vyrovnať. V prvom polčase sa v našej hre vyskytlo zopár problémov, ale po zmene strán už boli tímový duch, hra aj nasadenie veľmi dobré. Nanešťastie, ešte je pred nami odveta. Dosiahli sme veľmi dobrý výsledok, pred duelom v Londýne máme výhodu, ale aj tam musíme zahrať dobre a udržať si koncentráciu, aby sme sa nedostali do úzkych. Arsenal je nebezpečný tím, hlavne v protiútokoch," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner FCB Carlo Ancelotti.



Ako referovalo štatistické twitterové konto OptaFranz, Bayern triumfoval v 16. domácom dueli LM po sebe, čo je najdlhšia séria v histórii tejto súťaže.



"Samozrejme, sme veľmi šťastní. Po prvom polčase bol stav 1:1 a vedeli sme, že musíme pridať nejaké góly, aby sme zlepšili našu pozíciu pred druhým zápasom v Londýne," skonštatoval španielsky legionár Thiago Alcantara. "Na jednej strane som prekvapený, ako dobre všetko fungovalo, ale na druhej strane poznám charakter nášho mužstva," zhodnotil výšku skóre Arjen Robben.







Wenger hovorí o nočnej more



Arsenal inkasoval "päťku" prvýkrát od 4. novembra 2015. Päť gólov mu zhodou okolností aj vtedy nadelil Bayern, ktorý rovnako ako v stredu triumfoval 5:1. Mimochodom, Arsenal sa stal prvým anglickým klubom, ktorý v Lige majstrov inkasoval 200 gólov.



"Bol to zvláštny zápas. V prvom polčase sme hrali dobre a tesne pred prestávkou sme mali dve šance, aby sme sa ujali vedenia. Potom sme v rozpätí 53. a 56. minúty dostali dva góly. Po treťom inkasovanom góle sme už čelili skutočným problémom. Naša hra stratila organizáciu a psychicky sme boli vyčerpaní. Posledných 25 minút bola doslova nočná mora. Nezmohli sme sa na žiadnu odpoveď. Je to pre nás veľmi zlý výsledok, musíme sa s ním vyrovnať," skonštatoval po stretnutí skormútený kormidelník Arsenalu Arséne Wenger.



Arsenal stroskotal už v osemfinále v každej z ostatných šiestich sezón. Po debakli v Mníchove majú Londýnčania už len veľmi malú šancu na ukončenie tejto nepriaznivej série.



"Neviem, čo sa s nami stalo. Myslím si, že prvý polčas bol v poriadku. Do šatní sme išli za stavu 1:1, ale podľa mňa sme po druhom inkasovanom góle mali zostať kompaktní vzhľadom na to, že druhý zápas sa hrá na našom štadióne. Bayern hral veľmi dobre, niektorí hráči podali dokonca prvotriedny výkon. Vo futbale nikdy neviete, čo sa stane. Čaká nás ešte odveta, bude to ťažké, no sme profesionáli a zabojujeme za Arsenal," povedal kapitán londýnskeho mužstva Laurent Koscielny.



Bayern si stredajším triumfom vylepšil bilanciu vzájomných duelov s Arsenalom. Momentálne má z jedenástich vystúpení na konte šesť víťazstiev, dvakrát sa súboje týchto tímov skončili nerozhodne. Odvetný duel v Londýne sa uskutoční v utorok 7. marca.