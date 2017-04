Video: Bayern Mníchov deklasoval vlkov a teší sa z piateho nemeckého titulu po sebe

BERLÍN 29. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Bayernu Mníchov získali piaty bundesligový titul po sebe, keď zvíťazili na ihrisku Wolfsburgu jednoznačne 6:0 v sobotňajšom stretnutí 31. kola najvyššej nemeckej súťaže.



Dvoma gólmi sa blysol Robert Lewandowski, po jednom zásahu pridali David Alaba, Arjen Robben, Thomas Müller a Joshua Kimmich. Duel nedohral bývalý hráč Bayernu Luiz Gustavo, ktorý po dvoch žltých videl červenú kartu..



Predčasné oslavy Bavorov umožnila predchádzajúca sobotňajšia bezgólová remíza druhého Lipska s Ingolstadtom.





Mönchengladbach triumfoval v Mainzi 2:1, slovenský mládežnícky reprezentant László Bénes nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 77. min.



Hertha Berlín prehrala v Brémach 0:2, Peter Pekarík v drese hostí pobudol na trávniku do 86. min, jeho spoluhráč Ondrej Duda nastúpil v 62. min. Borussia Dortmund doma remizovala s Kolínom nad Rýnom 0:0.



Posledný tím ligovej tabuľky Darmstadt si zachoval nádej na udržanie medzi elitou, keď zdolal Freiburg 3:0.



I. bundesliga - 31. kolo:



Werder Brémy - Hertha Berlín 2:0 (2:0)



9. Bartels, 15. Kruse



Peter Pekarík hral do 86. min, Ondrej Duda (obaja Hertha) nastúpil v 62. min.







Darmstadt - Freiburg 3:0 (2:0)



22. Platte, 45. Gondorf, 65. Schipplock



Karim Guédé (Freiburg) nefiguruje v zápise o stretnutí.







Borussia Dortmund - Kolín nad Rýnom 0:0







Mainz - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1)



89. Muto - 31. Stindl, 46. N. Schulz



László Bénes (Mönchengladbach) hral do 77. min.







RB Lipsko - Ingolstadt 0:0



86. A. Morales (Ingolstadt) po druhej ŽK







Wolfsburg - Bayern Mníchov 0:6 (0:3)



36. a 45. Lewandowski, 19. Alaba, 66. Robben, 80. Th. Müller, 85. Kimmich, 78. Luiz Gustavo (Wolfsburg) po druhej ŽK







Tabuľka I. bundesligy:







2. Lipsko 31 19 5 6 56:31 63



3. Dortmund 31 16 9 6 65:35 57



4. Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 55



5. Hertha Berlín 31 14 4 13 38:37 46



6. Werder Brémy 31 13 6 12 52:51 45



7. Freiburg 31 13 5 13 38:55 44



8. Kolín nad Rýnom 31 10 12 9 43:37 42



9. Mönchengladbach 31 12 6 13 41:45 42



10. Schalke 31 11 8 12 43:36 41



11. Frankfurt 31 11 8 12 32:37 41



12. Leverkusen 31 10 6 15 44:50 36



13. Mainz 31 9 6 16 40:51 33



14. Wolfsburg 31 9 6 16 30:49 33



15. Hamburg 30 9 6 15 30:55 33



16. Augsburg 30 8 8 14 29:49 32



17. Ingolstadt 31 8 5 18 33:54 29



18. Darmstadt 31 7 3 21 26:58 24



