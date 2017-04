Video: Basketbalisti Golden State vstúpili do play-off víťazne, nezaváhal ani Houston

NEW YORK 17. apríla (WebNoviny.sk) - Najlepší tím základnej časti basketbalovej NBA Golden State vstúpil víťazne do play-off, v ktorom je najvážnejším kandidátom na zisk titulu. Warriors v nedeľňajšom prvom zápase štvrťfinále Západnej konferencie zdolali Portland 121:109 a vedú v sérii 1:0, keď sa 32 bodmi a 10 doskokmi prezentoval Kevin Durant a 29 bodmi Stephen Curry.Trail Blazers nestačilo ani dokopy 75 bodov rozohrávačskej dvojice CJ McCollum (41), Damian Lillard (34). Stali sa zároveň prvými spoluhráčmi oregonského klubu od mája 1992 - každý s minimálne 34 bodmi v jednom zápase. Naposledy sa to podarilo dvojici Clyde Drexler, Terry Porter. "Aj keď Dame a CJ nastrieľajú dovedna osemdesiat bodov, na víťazstvo stále potrebujeme ďalších štyridsať či päťdesiat od zvyšku tímu," upozornil tréner Terry Stotts. Druhý diel série na štyri víťazstvá je na programe opäť v Oaklande..James Harden nastrieľal 37 bodov, ďalší rozohrávač Patrick Beverley pridal 21 bodov a 10 doskokov a Houston nepripustil v prvom zápase proti Oklahome nijakú drámu, keď triumfoval hladko 118:87. Líder hostí Russell Westbrook mal v štatistikách 22 bodov, 11 doskokov a 7 asistencií, ale premenil iba 6 z 23 striel. "Počnúc mnou musíme predviesť lepší basketbal. Opatrnejšie nakladať s loptou a dať nejaké koše," podotkol Westbrook. Kouč Rockets Mike DAntoni dosiahol prvé víťazstvo v play-off od 27. apríla 2008, keď ešte viedol Phoenix.Najlepší tím Východnej konferencie v základnej časti Boston prehral doma prvý zápas s ôsmym Chicagom 102:106. Rozohrávač Isaiah Thomas nastrieľal 33 bodov deň po tom, čo mu pri autonehode zomrela sestra Chyna, ale Celtics to nestačilo na úspech.





Štvrťfinále play-off NBA - nedeľa:

Wall 32 (14 asistencií), Beal 22, Markieff Morris 21 - Schröder 25, P. Millsap 19, Taurean Prince 14I. Thomas 33, Horford 19, Bradley 14 - J. Butler 30, Portis 19, R. Lopez 14 (11 doskokov)Durant 32 (10 doskokov), Stephen Curry 29, Draymond Green 19 (12 doskokov) - McCollum 41, Lillard 34, E. Turner 12 (10 doskokov)Harden 37, Beverley 21 (10 doskokov), Nene 15 - Westbrook 22 (11 doskokov), Roberson 18, Jerami Grant 10, ,