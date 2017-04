Video: Barcelona zvíťazila 7:1 nad posledným tímom La Ligy, malý šéf skóroval po 319 zápasoch

BARCELONA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Mascheranov presný zásah číslo 1 prišiel po 194 zápasoch a 31 pokusoch na bránku v rámci najvyššej španielskej súťaže La Ligy. Zdrvujúce víťazstvo FC Barcelona nad Osasunou 7:1 v stredajšom súboji 34. kola La Ligy prinieslo aj gólovú premiéru Javiera Mascherana v drese Blaugraňas - po bezmála siedmich rokoch.



Jedenástku mal kopať Rakitič .



Tridsaťdvaročný Argentínčan v 67. min z pokutového kopu prekonal brankára hostí Salvatoreho Sirigua a upravil na priebežných 6:1.









Defenzívny univerzál s prezývkou "El Jefecito" (malý šéf) potreboval 319 zápasov v drese katalánskeho veľkoklubu, aby rozvlnil sieť. O ďalšie zásahy víťazného tímu sa rovným dvojgólovým dielom podelilo trio Lionel Messi, André Gomes a Paco Alcácer.



"Ani som nechcel ísť do toho, ale pod tlakom spoluhráčov a divákov som sa odhodlal. Vôbec som si však nebol istý, či pokutový kop premením," uviedol Mascherano na oficiálnom webe FC Barcelona.







Pôvodne mal jedenástku zahrávať Chorvát Ivan Rakitič, ale veľkodušne túto možnosť prenechal Mascheranovi.



"Fanúšikovia za bránkou na neho kričali, aby to skúsil. Som veľmi rád, že sa mu to podarilo. Je to jeden z našich kľúčových hráčov a dokazuje to celé roky," pochválil Mascherana tréner FCB Luis Enrique. "Som rád, že to zvládol a verím, že pridá aj ďalšie góly," skonštatoval Rakitič na webe FC Barcelona.



Fotky na sociálnych sieťach



Štatistický portál Optasports vyrátal, že Mascheranov presný zásah číslo 1 prišiel po 194 zápasoch a 31 pokusoch na bránku v rámci najvyššej španielskej súťaže La Ligy. "Zároveň to bol jubilejný päťstý gól FC Barcelona pod vedením trénera Luisa Enriqueho," dodáva OptaSports.



Na prelomenie gólovej kliatby v podaní Mascherana zareagovalo množstvo jeho priaznivcov, medzi nimi aj barcelonskí spoluhráči, na sociálnych sieťach. Pobavila napríklad fotografia, ako si Lionel Messi fotí Mascherana a pod nimi sú veľavravné čísla v počte strelených gólov za ich klub: 502 a 1.



Premenená jedenástka proti Osasune bol len siedmy gól Mascherana v celej profesionálnej kariére. Trikrát trafil ešte v drese FC Liverpool pred rokom 2014 a zostávajúce tri zásahy pridal v reprezentačnom tíme Argentíny. Zatiaľ naposledy tam bol úspešný 4. júna 2014 proti Trinidadu a Tobagu.