Video: Barcelona postúpila do finále Copa del Rey

BARCELONA 8. februára (WebNoviny.sk) - Hráči FC Barcelona sa stali prvými finalistami tohtosezónnej edície španielskeho Kráľovského pohára vo futbale. Rozhodla o tom utorňajšia semifinálová odveta s Atléticom Madrid. Na štadióne Camp Nou sa zrodila remíza 1:1, v súčte s minulotýždňovým triumfom 2:1 u súpera tak postúpilo katalánske mužstvo.



Barcelona sa na konci duelu triasla o postup .



"Los Colchoneros" vstúpili do stretnutia aktívne a v úvodných dvadsiatich minútach musel pri niekoľkých šanciach zasahovať barcelonský brankár Jasper Cillessen. Favorizovaný domáci tím sa ujal vedenia tesne pred prestávkou, keď Luis Suárez doťukol do siete strelu Lionela Messiho.



Hostia vyrovnali v 83. min zásluhou gólu Kévina Gameira. Dvadsaťdeväťročný Francúz tri minúty pred tým nepremenil pokutový kop, loptu poslal na tribúnu medzi divákov. Barcelona sa na konci duelu triasla o postup, no 27. mája napokon bude obhajovať prvenstvo proti úspešnejšiemu z dvojice Celta Vigo - Deportivo Alavés.



Tím trénera Luisa Enriqueho sa môže stať prvým tímom od roku 1953 s titulom v Copa del Rey v troch sezónach po sebe.



Traja vylúčení hráči a neuznaný gól Atlética



Duel nedohrali hneď traja hráči. Barcelonský Sergi Roberto aj hosťujúci Yannick Ferreira Carrasco zamierili predčasne pod sprchy po druhej žltej karte za nebezpečný faul, Uruguajčan Luis Suárez v poslednej minúte doplatil na zásah lakťom do hlavy Kokeho.



"Frustruje ma to, že títo dvaja nám budú vo finále chýbať. Skúsime sa odvolať, ale keď sa pozriete do minulosti, zistíte, ako tieto naše odvolania dopadli. Také niečo sa však vo futbale stáva. Rozhodca mal pocit, že Suárez aj Roberto si zaslúžili dve žlté karty. Roberta som pritom chcel stiahnuť z trávnika, keď mal na konte jednu žltú, pretože urobil tri fauly a dvakrát ho rozhodca ústne napomenul. Cítili sme, že by nemusel dohrať, ale nereagovali sme dostatočne rýchlo," povedal podľa portálu soccerway.com barcelonský kouč Luis Enrique.



Arbitri v druhom polčase Atléticu nesprávne neuznali gól Antoina Griezmanna. "Za 90 minút sme si asi nezaslúžili tento výsledok, ale z pohľadu dvojzápasu sme vo finále zaslúžene," dodal 46-ročný rodák z Gijónu.



Kormidelník Madridčanov Diego Simeone bol napriek vypadnutiu spokojný so svojím mužstvom. "Počas zápasu sme mali šance, dobre sme napádali, snažili sme sa súperovi uškodiť. Odchádzam s pocitom hrdosti. Tím ukázal dušu a srdce, hrali sme s vášňou. Dúfam, že tento zápas bol dôležitým krokom do zvyšku tejto sezóny," vyhlásil Argentínčan Simeone.



Výsledok odvetného zápasu semifinále Španielskeho pohára vo futbale (Copa del Rey):



FC Barcelona - Atlético Madrid 1:1 (1:0)



- prvý zápas 2:1, do finále postúpil FC Barcelona