Video: Barack Obama predniesol v Chicagu rozlúčkový prejav

Americký prezident Barack Obama predniesol v noci z utorka na stredu rozlúčkový prejav, ktorým zhodnotil svoje pôsobenie v úrade. Podujatie....

CHICAGO 11. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Barack Obama predniesol v noci z utorka na stredu rozlúčkový prejav, ktorým zhodnotil svoje pôsobenie v úrade. Podujatie sa konalo v chicagskom kongresovom stredisku McCormick Place, kde Obama predniesol prejav aj po svojom volebnom víťazstve nad Mittom Romneym v roku 2012.



Na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí sa oficiálne rozlúčili v Bielom dome, dosluhujúci prezident sa podľa vlastných slov chcel vrátiť tam, kde sa to preňho i jeho manželku Michelle "celé začalo", informuje spravodajská stanica BBC. Obamova cesta do Chicaga bola jeho poslednou v prezidentskom úrade a 445. na palube Air Force One.



Obama pred publikom, ktoré tvorilo vyše 20.000 ľudí, vyhlásil, že "Amerika je v takmer každom ohľade lepšia a silnejšia ako pred ôsmimi rokmi". Obyvateľov krajiny zo všetkých prostredí požiadal, aby zvažovali veci z pohľadu iných ľudí. "Musíme si vzájomne venovať pozornosť a počúvať jeden druhého," vyzval odchádzajúci prezident.



Rozlúčková reč bola adresovaná každému Američanovi vrátane stúpencov novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v novembrových voľbách porazil demokratku Hillary Clintonovú. Obama zdôraznil, že aj napriek nevraživej predvolebnej kampani je hladké odovzdanie moci "charakteristickým znakom" americkej demokracie.



Obama (55), prvý černošský prezident Spojených štátov, bol po prvý raz zvolený za šéfa Oválnej pracovne v roku 2008 i vďaka svojmu prísľubu nádeje a zmeny. Jeho nástupca, republikán Trump, však vyhlásil, že je pripravený zrušiť niektoré z jeho erbových politických opatrení. Inaugurácia novej hlavy štátu sa uskutoční 20. januára.