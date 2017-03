Atlético Madrid je štvrtý rok po sebe medzi najlepšou osmičkou v Lige majstrov

MADRID 16. marca (WebNoviny.sk) - Jediný bezgólový výsledok osemfinálovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 sa zrodil v stredajšom odvetnom dueli medzi Atléticom Madrid a Bayerom Leverkusen. Vlaňajší finalista síce gólovo nepotešil publikum na Štadióne Vicenteho Calderóna, no vďaka triumfu 4:2 na nemeckej pôde postúpil do štvrťfinále štvrtý rok po sebe.



"Veľmi sa teším, chcel by som zagratulovať mojim hráčom. V posledných štyroch rokoch sa veľa vecí zmenilo, ale chlapci na ihrisku stále dávajú zo seba všetko. Je to dôležitý krok vpred pre celý klub. Liga majstrov je výnimočná súťaž, vážime si, že náš klub je medzi najlepšou osmičkou," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Madridčanov Diego Simeone a vzápätí dodal: "Predviedli sme sústredený výkon. V prvom polčase sme mohli definitívne rozhodnúť o postupe, ale najdôležitejšie je to, že sme vo štvrťfinále. Na trávniku sme mali niekoľko mladíkov, ale tí si počínali ako skutoční muži. Thomas Partey či Saúl Ňíguez hrali pred štyrmi rokmi v tretej lige a dnes pomohli vybojovať štvrťfinále Ligy majstrov. Náš trénerský štáb to napĺňa hrdosťou." .



Výborné zákroky brankára Oblaka



Atlético niekoľkokrát v zápase podržal slovinský brankár Jan Oblak. "Bol fantastický, rovnako ako brankár hostí, ktorý v prvom polčase chytil dve šance. Obaja gólmani boli skvelí," skonštatoval Simeone. Mimochodom, tento 46-ročný argentínsky búrlivák je jediným trénerom, ktorý v ostatných štyroch sezónach vrátane tejto postúpil so svojím tímom do štvrťfinále.









"Rojiblancos" ťahajú pred vlastnými fanúšikmi sériu už ôsmich zápasov bez prehry v konfrontáciách s nemeckými mužstvami. Zatiaľ naposledy doma podľahli súperovi z predmetnej krajiny v sezóne 1996/1997, keď nestačili na Borussiu Dortmund (0:1).



"Sme radi, že sme vo štvrťfinále štvrtý rok po sebe. Musíme byť hrdí na svoju prácu a ísť ďalej. Skutočnosť, že som v LM nastúpil v základnej zostave, bol splnený sen. Ďakujem Bohu za tento dar," vyhlásil pre oficiálnu stránku Atlética ghanský legionár Thomas Teye Partey. "Nie je ľahké byť v najlepšej európskej osmičke, hlavne keď si uvedomíme, že už vypadli niektoré veľké tímy," nadviazal Argentínčan Ángel Correa.



Oba tímy sa stretli v osemfinále aj pred dvoma rokmi



Najväčším úspechom Leverkusenu v LM je prienik do glasgowského finále v roku 2002, v ktorom Bayer podľahol Realu Madrid 1:2. Odkedy sa hrá táto súťaž v aktuálnom formáte (sezóna 2003/2004), "farmaceuti" ani v jednom z piatich prípadov neprešli cez osemfinále. "Samozrejme, sme sklamaní, ale z tohto zápasu si môžeme vziať mnoho pozitív," vyhlásil stredopoliar Bayeru Julian Brandt.









"Gratulujem Atléticu a Janovi Oblakovi. Predviedol veľké množstvo zákrokov, štyrikrát alebo päťkrát zachránil domácich od pohromy. Vytvorili sme si šance, niektoré dokonca veľmi dobré, ale nedokázali sme loptu dostať do bránky. Pre mňa je však dôležité, že sme urobili krok správnym smerom," povedal podľa webu UEFA.com kouč Leverkusenu Tayfun Korkut, ktorý v 78. min poslal na trávnik niekdajšieho hráča AS Trenčín Leona Baileyho.



Oba tímy sa stretli v rovnakom štádiu aj pred dvoma rokmi. Aj vtedy sa z postupu do štvrťfinále radovali hráči španielskeho klubu: každý tím využil domáce prostredie na triumf 1:0 a Madridčanov v odvete na Štadióne Vicenteho Calderóna posunul ďalej až rozstrel z 11 m. Teraz boli zverenci Diega Simeoneho suverénnejší.



Žreb štvrťfinále LM je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.