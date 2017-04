Video: Atlanta skončí piata vo Východnej konferencii, Russell Westbrook oddychoval

NEW YORK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Zápasy predposledného hracieho dňa základnej časti basketbalovej NBA nemohli vyriešiť zásadnú otázku, komu pripadnú posledné dve voľné miesta v play-off.Atlanta si vo Východnej konferencii zabezpečila piatu priečku víťazstvom 103:76, už štvrtým bez prerušenia. Znamená to, že tým okolo Dwighta Howarda v prvom kole play-off narazí na štvrtý Washington. „Myslíme si, že môžeme zdolať každého, kto sa nám postaví do cesty. Stále je čo zlepšovať, ale rozhodne ideme správnym smerom,“ smelo vyhlásil rozohrávač Hawks Dennis Schröder. .Russell Westbrook dostal po úspešnej honbe za rekordom v počte triple-double v jednej sezóne zaslúžený oddych - prvý raz v ročníku. Tréner Billy Donovan poslal v Minneapolise na palubovku mladú zostavu a tá sa mu odvďačila víťazstvom 100:98.Domácim Timberwolves pokazil predstavenie nového klubového loga košom 6,3 sekundy pred koncom Victor Oladipo: „Russ bol dnes mimo, tak som sa pokúsil uchmatnúť si kúsok z jeho slávy. Usiloval som sa ísť príkladom a viesť tím aj pokynmi na ihrisku. Dopadlo to dobre.“ Thunder čaká v prvom kole vyraďovačky Houston.

Metta World Peace alias Ron Artest sa možno rozlúčil s dresom Los Angeles Lakers, vo svojom 840. zápase v NBA dosiahol 18 bodov, všetky v druhej polovici zápasu s New Orleans (108:96). Rozohrávač Ty Lawson predviedol, čoho je schopný, keď sa sústredí výhradne na basketbal. V zápase s Phoenixom si pripísal prvé triple-double v kariére a jeho Sacramento zvíťazilo 129:104.

Sumáre NBA:

Atlanta – Charlotte 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15)Najviac bodov: D. Howard 19 (12 doskokov), Millsap a Ilyasova po 10 – J. Lamb 21, T. Graham, Briante Weber a Kidd-Gilchrist po 10Minnesota – Oklahoma City 98:100 (16:33, 27:33, 29:15, 26:29)Najviac bodov: Towns 26 (12 doskokov), Dieng 19, Wiggins 18 – Oladipo 20, D. Sabonis 19, Norris Cole 12Dallas – Denver 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26)Najviac bodov: Nowitzki 21, Barea 13, Devin Harris 11 – Gary Harris 20, Mason Plumlee a Beasley po 16Los Angeles Lakers – New Orleans 108:96 (26:25, 31?28, 28:20, 23:23)Najviac bodov: Metta World Peace 18, Ingram a Clarkson po 15 – Diallo 19 (11 doskokov), Ajinca a Jrue Holiday po 14Sacramento – Phoenix 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27)Najviac bodov: Hield 30, Lawson 22 (11 doskokov, 12 asistencií), McLemore, Cauley-Stein a Papagiannis po 13 – Ulis 27, Chriss 22, Warren a Alan Williams (11 doskokov) po 14